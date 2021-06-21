【淘寶梳化】$300淘沙發椅坐完成身痕　事主𠝹開驚見雜亂碎海棉：「似廢料重用」

▲ $300淘沙發椅坐完成身痕，事主𠝹開驚見雜亂碎海棉：「似廢料重用」。

網購盛行，除了網購日常用品，也有部份港人會網購傢俱。日前，有網民就在「天貓」淘了一張約$150沙發椅，但坐後覺得「成身痕」，𠝹開查看才發現椅子內部全是雜亂碎海棉，疑似廢料重用。

事主於Facebook群組「淘寶唔開心share（中伏group）」發文，指早前於淘寶購入一張約150元的灰色沙發椅，連同約150元官方集運送上門，合共花了約300元。

▲ 拆開椅子查看發現內裏全是雜亂的、不同顏色的碎海棉。

不過入手後，事主發現坐完椅子總覺得「成身痕」，於是忍不住的情況下拆開椅子查看。結果，竟發現內裏全是雜亂的、不同顏色的碎海棉，令他質疑「似廢料重用」。

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事後，事主又在產品評論發現其他買家給的差評，發現很多人都指沙發椅質量有問題，張張椅子的用料都差不多，並指：「當初睇到一定唔會買」。

帖文一出馬上引起網民熱議，不過大家對事件並不驚訝，始終一分錢一分貨，又擔心採用這類廢料的椅子，會導致用家出現皮膚病，甚至有蝨。

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雖然內地網購傢俬價錢便宜一大截，但始終帶有風險。此前曾有港媽購入一款約200元人民幣的可拆洗黃色布梳化，結果拆開後發現內部填充物質量欠佳，不但棉花分布不均，海棉亦出現黑點，支架部分亦出現裂痕等。另外亦有珠海女子在淘寶店購買的床墊傳出陣陣惡臭，並引來大量蒼蠅，結果剪開床墊，竟發現內藏一隻死老鼠。

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本港撲滅牠滅蟲有限公司技術顧問任永強亦曾接受TOPick訪問，表示雖然在港訂購的傢俬都是內地製造，但淘寶購買的傢俬9成都會有蝨蟲。

本港最多的家居害蟲有4款，包括：

姬薪蟲

卜泥

木蝨/床蝨

白蟻

其中姬薪蟲及卜泥均為非常細小的蟲，雖不會咬人，但繁殖速度非常快，對住戶造成相當大的滋擾。

至於木蝨/床蝨亦為非常討厭的小蟲，牠們會藏在一些「陰濕位」，並以吸血維生，不少居民被咬至全身紅腫，惟通常發現時，木蝨多已繁殖了很久，且牠們的繁殖速度以幾何級計算，故非常難處理。

而白蟻則是破壞性最強的蟲，一旦木材內有白蟻，牠會蛀去所有木材方罷休；而白蟲怕光，即使斷了去路，牠們會在創另一條路繼續「蛀木」，故需依靠儀器才可「殲滅」牠們。

他解釋，內地傢俬特別多蟲原因如下：

1. 內地木傢俬不如外地入口傢俬，不會進行高溫防蟲處理；

2. 內地傢俬用料多為「蔗渣板」或「夾板」，兩者均為軟木，易藏蟲卵，遇上又濕又熱天氣時，蝨蟲便鑽出木板不斷繁殖；

3. 內地不少儲存倉庫清潔度不佳，且傢俬長期儲存在濕度高、蝨蟲繁殖地方，即使是包裹傢俬的紙箱都會吽蟲；

4. 香港夏天天氣熱及濕度高，藏在木板內的蝨蟲便會鑽出來。

任永強呼籲市民「淘傢俬」前要三思：

在淘寶買傢俬之前要諗清楚，是否要把蝨蟲危機放在身邊！

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責任編輯：羅嘉欣