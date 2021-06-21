【凍齡爸爸】孫慧雪曬大學畢業舊照賀父親節　凍齡靚仔爸爸被誤認為哥哥

▲ 孫慧雪在IG曬大學畢業舊照賀父親節。

不少人趁一年一度的父親節向爸爸表達感謝，藝人孫慧雪昨日在IG上傳與爸爸的舊照，祝爸爸父親節快樂。相中阿雪父親外貌年輕，兩父女如同兄妹一樣。阿雪留言表示，爸爸因其凍齡外貌，常被人誤認為她哥哥，有網民看後稱「第一眼看錯」，以為兩人是同學。

父親擁凍齡外貌

阿雪昨日上傳城大畢業舊照賀父親節，向父親表達愛意，「經常被人誤會是我哥哥的爸爸、經常罵我但疼愛我的爸爸，愛你！」。不少網民看到爸爸的年輕外貌，紛紛大讚「好後生！」、「真係似哥哥！」、「以為係同學」、「童顏都有得遺傳」。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

有網民好奇爸爸平日如何保養，阿雪回覆指「要做KOL分享下」；對於有網民指舊照在許多年前拍攝，爸爸的樣子當然後生，阿雪則指「爸爸而家六字頭，都係咁嘅樣！」。

與富二代丈夫組幸福家庭

孫慧雪小時候父母離異，由嫲嫲湊大。她曾表示想見失散多年的媽媽，可是早前透過表弟得知，生母已在20年前離世，一度令她情緒崩潰，幸得家人支持及安慰才釋懷。

現年38歲的阿雪，與富二代丈夫Edwin育有一名3歲兒子Riley。她婚後不時在社交媒體分享搞笑生活照，包括兒子在她睡覺時強行擘大她的眼睛扭計玩和母子瘋狂跳舞、奔跑放電。不少網民笑指母子如「餅印」，阿雪指兒子性格上和自己小時候一樣，都是比較害羞和安靜，閒時也愛拿起畫筆畫畫。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映：懷孕患妊娠糖尿日打4次胰島素 吳日言有女萬事足：人生無憾

TOPick「親子最營食譜大賽」，立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，按此參加

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳