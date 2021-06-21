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【充滿信心】太古集團金鐘掛起巨型海報　展示對港未來發展信心

社會 11:48 2021/06/21

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太古集團近日在金鐘面向夏慤道的位置掛上新戶外巨型海報，以展示太古集團對香港未來發展充滿信心。（太古基金FB）

作為香港的核心商業區及政治中心，金鐘有著特殊的政經地位。中心位於金鐘、並一直在金鐘發展商貿中心及購物商場的太古集團近日在金鐘面向夏慤道的位置掛上新戶外巨型海報，以展示太古集團對香港未來發展充滿信心。

即看最新大型海報：

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太古集團旗下太古基金今（21日）在其Facbook專頁宣布位於金鐘的戶外巨型海報正式亮相。貼文提到，金鐘是太古重點發展的地區之一，不但是其總部所在，其中太古廣場更是該區地標，此亦印證了他們對香港的未來發展充滿信心。

集團表示，太古植根香港超過一百五十年，對香港的承諾堅定不移，為促進社會發展及構建理想社區作出貢獻。多年來，集團亦透過太古地產發展及管理太古廣場等大型綜合項目。

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記者：曾卓鋒

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