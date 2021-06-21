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【識貨】陳自瑤表現失準遭狠批崩潰爆喊　陳嘉佳出騷倒蝕要王祖藍找數

娛樂 12:57 2021/06/21

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陳自瑤表現失準遭狠批崩潰爆喊，陳嘉佳倒蝕四位數要王祖藍負責？

繼起用全年青幕後班底推出實驗性查案遊戲節目《死因有可疑》後，TVB於今晚（6月21日）緊接播出真人競技綜藝騷《識貨》。

《識貨》由鄭裕玲（Do姐）帶領兩名小鮮肉鄭衍峰以及孔德賢主持，8位「見習主播」陳自瑤、黎諾懿、陳嘉佳、何遠東、黃建東、蔡國威、路芙及黃頌明需要在完全沒有劇本的情況下，靠口才、急才及轉數等說服現場觀眾購買其推銷貨品。

【識貨】首次帶貨表現差陳自瑤連番落淚　Do姐出言安慰撐Yoyo：靚女做得到

「見習主播」輪流推銷產品。（節目發相）

陳自瑤太緊張

節目最殘忍的是，除出名要求高的Do姐會給予意見外，現場顧客及商家評審團亦會根據藝人的表現即場進行批評及讚賞。節目另一特色，是每集4名成績最好的「見習主播」，均能以爭取回來的最低價即場比拼賣貨鬥銷量，務求令觀眾有得睇有得買，實時為觀眾慳錢兼搵好貨。

早前在《好聲好戲》中奪冠兼贏盡好評的陳自瑤（YoYo）為了挑戰自己，亦有報名參賽，不過壓軸出場的她由於太緊張，全程驚到騰，亦未能在限時內完成完整的推銷，遭顧客代表狠批：「真係成分鐘都唔知你賣乜，平時見到咁我係會『碌』走你。」商家團則直指YoYo沉悶。

【好聲好戲】陳自瑤為成御用小三感委屈 Yoyo遭誤解20年：我真係似奸妃?【有片】

Yoyo表現失準遭狠評而落淚。（節目發相）

Do姐出言安慰

出師不利的YoYo除淚灑鏡頭前，返回後台亦繼續崩潰爆喊兼自責：「我真係做得好差，我諗我好多年都冇嗰種挫敗感。唔係我強項，真係唔知點算，對自己好失望。」

由於YoYo表現激動，Do姐亦有出言安慰。

Yoyo要走到鏡頭外休息。（節目發相）

黃建東西瓜裝搶Fo

一眾藝人為了爭取頭四名位置出盡奇招，黃建東著「西瓜裝」賣西瓜、何遠東利用身形及背景優勢搶灘，黎諾懿及陳嘉佳則不約而同大減價「以本傷人」。

搞笑的是，陳嘉佳自恃有「津貼」以超特惠價$50元賣出大批花膠，結果駭然發現自己倒蝕4000多港元，數口精的她更笑言要找首席創意官王祖藍幫忙找數。

【母子情深】黃建東媽媽熱愛跳社交舞　東東大膽問母親：收埋幾多小鮮肉陪跳舞

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同場加映：黃建東專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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