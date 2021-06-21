【公務員凍薪】聶德權強調調整薪酬需全盤考慮　重申凍薪決定合適

▲ 公務員事務局局長聶德權指，當局已考慮本港經濟狀況、公務員士氣等因素，強調公務員凍薪決定合適。（林宇翔攝）

公務員事務局日前公布，行政長官會同行政會議決定在2021至22年度凍結高層、中層及低層薪金級別和首長級公務員的薪酬，生效日期追溯至今年4月1日。公務員事務局局長聶德權指，當局已考慮本港經濟狀況、公務員士氣等因素，強調公務員凍薪決定合適。

聶德權今日（21日）在公務員及資助機構員工事務委員會會議上提到，政府作出決定時已考慮相關6項因素，包括本港經濟狀況、公務員士氣等，強調過去兩年的情況很困難及不正常，又預告來年情況將受到疫情所影響，故政府將會在考慮薪酬調整時會非常小心。

多名議員關注公務員的工作表現，以及當局如何協助基層公務員面對經濟壓力；另有議員認為凍薪或為私人市場帶來不良示範。工聯會議員陸頌雄對政府凍薪的決定感到失望，指一方面會影響市氣，另外或可能為私人市場帶來不良示範。勞聯議員潘兆平則關注，本港現時生活指數上升，當局如何保障基層公務員。另外，建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓提到，社會有不少聲音批評公務員「少做少錯」，指當局需要注意公務員在社會的形象，令市民認為「物有所值」。

聶德權回應議員提問時表示，當局會正視相關情況及努力作出改善，明白到政府工作或未必令人滿意，但強調會接受批評。他亦提到，政府內有默默耕耘的公務員，他們的付出或未必有人知道。

他亦表示，了解到現時基層公務員的情況，但重申政府調整公務員薪酬需全盤考慮，而非單求追上通脹。

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記者：曾卓鋒