【商場優惠】新都城中心2期及3期盛夏購物賞　送近50萬元現金券消費滿額即可獲贈

▲ 新都城中心2期及3期)推「盛夏購物賞」，大派總值近$50萬現金券換領優惠。

炎炎夏日，由6月11日至7月11日，MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY (新都城中心2期及3期)呈獻「盛夏購物賞」，大派總值近$50萬現金券換領優惠，憑指定消費可享現金券或電影禮券，成為H•COINS會員消費更可上單兼賺分！

▲ MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY夏日呈獻「盛夏購物賞」 現金券總值近$50萬大激賞 (廣場提供)

由6月11日至7月11日，於MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY (新都城中心2期及3期)任何2間不同商戶，H•COINS會員即日以電子貨幣消費滿HK$500或以上，或非會員即日以電子貨幣消費滿HK$600或以上，即可換領千色Citistore HK$100購物現金券或MCL 新都城戲院HK$100電影禮券乙張；同時H•COINS會員更可上單兼賺分，多買多賺，立即相約至愛親朋到商場挑選心頭好，盡享夏日購物禮遇。另外，H•COINS會員更可即時賺取積分換領各款精美禮品或禮券，務求讓會員盡情享受源源不絕的禮遇，專享與別不同的購物及消費體驗 !

▲ 千色Citistore HK$100購物現金券 (廣場提供)

MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY「盛夏購物賞」

換領日期：即日起至7月11日或換完即止

換領時間：中午12時正至晚上10時正

換領地點：MCP CENTRAL L1禮賓部

禮券有效日期：千色Citistore HK$100購物現金券–(有效期至2023年12月31日)、MCL 新都城戲院HK$100電影禮券– (有效期至2021年12月31日)

換領方法：顧客於推廣期內於MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY (新都城中心2期及3期)以電子貨幣即日消費滿HK$600或以上*，而H‧COINS會員則以電子貨幣即日消費滿HK$500或以上*，憑2張不同商戶的即日有效電子機印發票 (每張發票最少 HK$100或以上)，連同相符的正本電子貨幣顧客付款交易存根，即可換領千色Citistore HK$100購物現金券或MCL 新都城戲院HK$100電影禮券乙張△，多買多賺，盡享消費購物樂趣!(禮品數量有限，換完即止)

▲ MCL 新都城戲院HK$100電影禮券 (廣場提供)

現金券/禮券會以隨機派發方式處理，不設選擇及退換。現金券/禮券之使用受有關條款及細則約束，詳情請參閱現金券/禮券上之條款及細則。

記者：曾嘉善