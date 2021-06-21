【做家務的男人】跟丁子高齊落田體驗生活　楊千嬅經歷三失後對人生反思

▲ 楊千嬅丁子高下田。

歌手楊千嬅跟丈夫丁子高近日演出內地綜藝節目《做家務的男人3》，繼首集夫婦在節目安排的家中處理家務後，日前一集二人再被安排體驗農村生活，千嬅放下天后身份，跟老公一齊落田種菜，又要趕雞趕鵝。

在《做家務的男人3》的新一集裡，千嬅跟丁子高要到農村體驗農民日常，二人被安排落田種菜，親自插秧，身水身汗，盡顯親民一面。

▲ 楊千嬅跟丁子高體驗農村生活。（取自微博）

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曾感受經歷三失

其中夫婦要趕雞鵝返農舍，可是丁子高明顯「雞手鴨腳」，未能指揮雞鵝，千嬅在旁觀看，未有落場，但就幫忙叫喊。

千嬅大叫：「你叫它沒用，雞有雞話，鵝有鵝話！」之後她出手扮雞叫聲，成功以「雞話」溝通，令雞群齊齊排成直線，十分聽話，令千嬅甚有滿足感，大叫：「它們走了，非常成功！」

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二人處理完農務，夫婦坐下談心，千嬅從農田生活，又有所感受，她指人若要成功，就要先經歷三失。千嬅說：「人生最快要學會失敗、失望和失戀，捱過了這三失後，人生就能成功，一路幸福下去。」

千嬅體會令丁子高大有共鳴，稱只要在郊外試過種菜後，才可以更體會這番話。之後，千嬅又跟老公一同踩單車，享受二人世界拍拖樂趣。

同場加映：康子妮訪問