【空姐創業】前空姐被裁當解脫專注創業　投身韓式蛋糕唧花師尋回熱誠

▲ 港龍任職19年空姐的 Grace，一直不敢跳出舒適圈，卻因疫下被裁，為她做了決定，毅然創業，將興趣發展成事業，開設韓式唧花蛋糕網店。

去年10月國泰港龍航空停止營運，大批員工失業頓感前路茫茫，曾在港龍任職19年空姐的 Grace，當得知失業時，她居然形容為「解脫」！一直不敢跳出舒適圈的她，終於等到一個機會，為自己勇敢一次的機會，在前輩鼓勵下毅然賭上一切，將興趣發展成事業，開設韓式唧花蛋糕網店。雖然不再翱翔天際，但她深信憑這門手藝也能闖出另一片天。

▲ Grace 去年由空姐轉行成為韓式裱花蛋糕師，回想起被港龍航空裁員時，她竟然直言是一種解脫。(黃建輝攝)

Grace 畢業後陪朋友投考空姐，結果朋友落選，自己卻意外被選上，一做便是19年，去年卻遇上疫情，先是被迫放1個月無薪假，後隨港龍結業而失業。事隔8個月，她現已搖身一變成為韓式裱花蛋糕師，全因當時前輩的一番鼓勵說話，『你先不要去想能不能賺錢，即使不能賺錢，但只要你用心去做，將熱愛的興趣變成事業，總有一天會被人賞識。』

疫情停飛期間，為了打發時間，她選擇報讀課程學唧花，更開設網店接生意。當訂單越來越多，她需要面對人生中的兩難，安穩抑或興趣，可是很快地，上天已為她做出抉擇。「當被裁的一刻，我沒有太多的難過，反而覺得是解脫，鬆一口氣。過去19年，有好幾次我已經想轉工，但只得個諗字，沒有實際行動，一直不願跳出舒適圈。我很享受飛行的感覺，但是真的太悶了，每天工作不斷循環。」唯一令她感到可惜的是，未能有機會跟同袍好好道別。

▲ 19年的空姐生涯被迫完結，最令Grace (左二) 感到可惜的是，未能有機會跟同袍好好道別。

被解僱後她立刻投入於網店發展，無縫接軌的開工，因此她表示很幸運地，沒有經歷一天的失業。「被裁翌日，我馬上租工作室，決心很大，已經被港龍拖了接近半年，不想再等了！」她將網店名為「Lazy G Cake」，「G」固然代表其名字 Grace，而「Lazy」則用來警惕自己不能再懶下去。「過去十幾年太懶惰，一直都沒有踏出第一步，嘗試一些新事物，所以要提醒着自己。」

由打工仔變成老闆，最大的得著是心態轉變，現在事無大小都要很上心、了解清楚。「以前即使被客人投訴，放工拍拍屁股就走人，無論如何都有底薪，但是，現在工作時間是24小時，下班後又要設計新款，隨時手停口停！」除了每月收入不穩定，工時長，凡事親力親為，就連送貨、搬食材也全部自己落手落腳。「為了省錢省時間，我試過同時拿60隻蛋、40多塊牛油，要出動背包和行李箱，相當狼狽。」

▲ 她用奶油忌廉唧出片片精緻花瓣，看起來自然生動，仿如真花一樣。(黃建輝攝)

一朵朵的唧花精緻地錶在蛋糕上，猶如真花一樣，幾可亂真。正所謂「台上一分鐘，台下十年功」，成功絕非一朝一夕之能成，需要的是日以繼夜堅持練習。創業初期，要求完美的她不眠不休苦練唧花，更數度患上俗稱「彈弓手」的手指屈肌腱狹窄性腱鞘炎。「有時望出窗外已是早上五時，我休息一下再繼續練，隻手經常無法做伸直的動作，很容易勞損。」

縱使練習過程十分漫長，但她的努力也沒有白費，學有所成後決定開班教授韓式唧花，亦因為有做空姐的經驗，鍛鍊出一眼關七、動作快捷的本領。「始終每個學生的資質都不一樣，一個人要同時應付5至6個人的需要，遷就不同人的程度，有快有慢。港龍以前出名服務效率高，我認為這幫助了我許多。」

▲ Lazy Gown 也可作為結婚蛋糕，優雅的婚紗裙擺，簡約設計令人印象難忘。

▲ 在云云款式中，Lazy pot 是Grace 最愛的一款，外型相當華麗獨特，帶有高貴優雅的效果。

韓式唧花在香港競爭漸趨激烈，她希望憑藉用心服務突圍而出，每天都耐心回覆客人訊息，繼而盡量滿足對方的需求。開業短短數月，已儲下不少口碑和熟客，令她換來極大的滿足感。「以前做空姐被顧客稱讚，最終功勞都歸於航空公司，但不會因為我服務好而專誠乘搭有我的班機。但現在客人會因為我的蛋糕，而回頭再光顧。」

生意已逐漸步上軌道，同時也找到自己真正的熱情所在，換言之，盡管未來航空業復甦，有機會再翱翔天際，她也不願再飛。「當下知道被裁時，已經覺得終於有個解脫，所以不會重回航空業，真的非常決絕！」

記者：曾嘉善