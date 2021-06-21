華碩聯手陳校長辦電腦轉贈計劃　支援基層學童網上學習

一場瘟疫加速了香港中小學的數碼學習轉型，但同一時間曝露了基層家庭所面對的數碼鴻溝困境，基層家庭出身的中小學生容易因為家境原因，無法使用功能良好的電腦以及電子產品出席網課，他們的數碼學習機會變相被剝奪。因此，台灣著名電腦生產商華碩與人稱「非常校長」的陳校長免費補習天地創辦人陳葒合作，把華碩的手提電腦轉贈予有需要的基層家庭，雙方都希望透過是次活動，令社會更加關注基層家庭的數碼教育需要。

基層學生支援不足 捐贈手提電腦助學習

「受疫情影響，很多學生開始在家網上學習，但發現不少貧困學生欠缺合適的電子產品，華碩作為電腦生產商，希望能略盡綿力，為學生提供適合的電腦。」華碩香港業務發展經理黃啓倫表示：「同一時間，社會對基層學生關注較少，華碩希望透過行動去令社會更關注平等教育。我們知道陳校長為弱勢學童提供學習支援，與華碩今次的理念相似，能協助華碩接觸真正有需要的小朋友，所以我們今次與陳校長一起合作，推動這個有意義的計劃。」

華碩香港與陳校長免費補習天地於今年第一季起合作推動華碩「撐學生」捐贈計劃，現凡購買任何ASUS或ROG的手提電腦，華碩香港將扣除成本的1%收益，全數用來為低收入家庭中小學生購買手提電腦，當中包括ZenBook、VivoBook或ASUS Laptop等系列的手提電腦，預計每年將會有約250位學生受惠，而截至第一季為止，已經有60位學生獲贈電腦。黃啓倫更稱，計劃將會持續至明年第四季，而不久將來亦會研究與更多教育機構及非政府組織合作，令更多有需要的群組也能接觸數碼世界。此外，他指公司亦會應受惠機構反映，研究可否免費提供微軟Office系列軟件，使電腦的受惠用途更廣泛。

▲ 華碩香港捐出的手提電腦，包括ZenBook、VivoBook或ASUS Laptop系列

呼籲關注數碼鴻溝 期望IT業界響應

陳校長透露，早在與華碩香港合作前，他已經籌款支援基層學生適應數碼學習。「疫情期間，我們得到有心人捐助，共籌了200萬港元為基層學生購買電腦及電子學習用品。」他說：「中產家庭花數千元買一部智能電話或平板電腦，子女獨自享有一間睡房或書房是平常事。但對於往往居住在劏房的基層家庭來說，居住空間已經很狹窄，再加上因為經濟原因，隨時3至4人才能共用一部電子產品，所以基層學生上網課的條件非常差，這樣下去會拉闊中產家庭與基層家庭的差距。」

▲ 華碩香港與陳校長理念一致，一拍即合。

他稱，他會每月捐固定數量電腦予有需要的基層家庭，同時亦會包辦上門簡單安裝，以及免費安裝微軟Office系列軟件，方便基層學生使用。

疫情期間，由於學生沒法親身到補習天地的課室接受1對1補習，補習天地上載了近6,000段短片，涵蓋中小學的中英數三科，同時亦把才藝班化為短片，一同上載至補習天地的網上平台，支援基層學生的網上學習需要。

面對數碼潮流大勢，陳校長坦言希望資訊科技業界響應，攜手協助更多基層中小學生獲取更多數碼學習機會。他稱：「在數碼年代，基層家庭最需要的是技術支援和數碼知識，所以一方面希望電腦商以至資訊科技業界能夠幫助更多，同一時間補習天地也會研究加入數碼普及課程，長遠提升基層家庭的數碼知識程度。」

（資料由客戶提供）