【殺出個黃昏】謝賢首度謝票過父親節　84歲四哥盼明年角逐影帝

▲ 謝賢首次出席謝票場。

謝賢、馮寶寶主演《殺出個黃昏》近日舉行多個優先場，監製林家棟和謝賢及導演高子彬昨日父親節並到戲院謝票，「處男下海」謝票的四哥更心情大靚。優先場收到觀眾正面評價，令台前幕後振奮不已，證明一個好的故事，自然能夠打動觀眾。

四哥跟監製家棟、導演高子彬昨日到鑽石山百老匯荷里活戲院謝票，現場更有影迷大舉手幅迎接偶像，全場觀眾超級興奮，歡呼聲此起彼落！觀眾要求四哥即場獻唱電影片尾曲《倦》，四哥笑言：「留返下部，到時我唱主題曲，如果我唔唱你咪同我絕交囉！哈哈！」

四哥謝票後受訪，對於今次處男謝票，四哥表示掌聲是屬於大家的，他興奮表示：「好多影迷由細睇到我大，睇到我今時今日，多謝佢哋嘅擁抱。」

▲ 跟林家棟跟導演會見觀眾。

被問到這部電影跟很多新生代演員合作，有代溝嗎？四哥笑言：「我仲後生過佢哋！我做的事他們不敢做，有時講笑呀，講話失禮些，他們不敢，你知唔知？他們見到我好像一個老師，所以我真的好錫他們。」

他更大爆是次拍攝未有教新演員演戲：「沒得教，我做電影多時，演技是發自內心，是我多年經驗。因為我一世人未做過其他事，只是做電影！」

▲ 現場反應熱烈。

談到今次演出為「孫女」鍾雪瑩既出拳頭又出眼淚，問到可有信心問鼎來年金像獎？四哥謙虛回答：「我都希望，看怎樣動腦筋攞個獎返來！」四哥指最意想不到電影在拍竣年半後，終於在大銀幕上映，更笑說「仲以為家棟飛起我，算佢啦！」他更大讚導演高子彬非常細心認真，而每位演員跟他一樣都落力有火。

而導演高子彬則表示第一次見四哥，已經被四哥氣場所震懾，更笑說：「以前我走漏眼，應該早點找他幫手，原來四哥演戲好有感染力。」家棟表示：「我相信觀眾入場睇戲都沒想過四哥會出現，其實是四哥自己提出，不如去戲院同觀眾一齊慶祝父親節！導演聽到都即刻同屋企人請假，我當然開心奉陪啦！」