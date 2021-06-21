【打擊外圍】警方搗破兩非法外圍賭注集團拘23人　其中一集團投注額逾34億元

▲ 警方本月起進行代號「戈壁」和「風盾」的行動，打擊非法賭博。

2021歐國杯正進行得如火如荼，警方近日就打擊非法外圍賭博採取行動，行動中共拘捕16男2女，年齡介乎23至77歲，包括集團主腦和3名骨幹成員，部分人有黑社會背景。其中一宗案件中，涉案集團今年首4個月的投注額已超過34億元。

即看警方打擊非法外圍賭博行動：

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警方灣仔警區反三合會行動組經深入調查後，於上週六(19日)凌晨展開行動，探員分別於石澳、筲箕灣及油塘拘捕1男2女，被捕人涉嫌「收受賭注」及「向收受到注者投注」，警方之後再於石硤尾一間酒店內拘捕一對分別34及47歲男子，兩人報稱兄弟關係，其中1人為集團骨幹成員，期間有人租用酒店房間以窩藏兄長，涉嫌協助罪犯被捕。 警方指被捕人為集團骨幹成員，部分人有黑幫背景， 行動中檢獲5部手機3部平板電腦，及一部手提電腦，及檢獲約17.5萬港元賭款，包括越南盾及新西蘭幣等外幣。

其後警方有組織罪案及三合會調查科根據情報，於昨日(20日)下午至晚上展開拘捕行動，搗破一個於新界北活躍一年非法收受賭住集團，在九龍及新界各處以涉嫌「收受賭注」「經營處所作收賭泛用途」及「洗黑錢亅拘捕16男2女年齡介乎23至77歲包括3名集團主腦及骨幹成員，部分人有黑社會背景。

探員在天水圍一私人住宅單位搗破一個非法收受賭住中心，檢獲一批電話、電腦、影印機及碎紙機証物，並發現單位內有 手寫賭注記錄，得知集團於今年首4個月收受賭注額超過34億港元。並在被捕人往所檢獲約850萬元現金，並扣押4輛被捕人士名貴房車，相信為犯罪得益。

警方根據檢獲電話投注記錄，相信涉案賭博集團已收受約230萬港元賭注，警方調查發現集團主腦為一個名為「皇冠網」內地非法賭博網站莊家，透過集團骨幹成員的網站戶口收受賭款及分發 派彩於賭客，警方將持續追查用戶身份，不排除會有更多人被捕。

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記者：黃傑偉、曾卓鋒