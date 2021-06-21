【星二代】袁詠儀罕曬張智霖父子合照　14歲魔童變美少年讀國際學校

▲ 「靚靚」袁詠儀罕有分享Chilam父子近照，可見魔童已長得像個美少年。

有男神張智霖（Chilam）和「靚靚」袁詠儀做父母的張慕童（魔童），遺傳了父母的優良基因，由細靚到大，靚靚趁昨日父親節罕有曬出Chilam與魔童的父子近照，見到魔童長得像個美少年，但焦點也不及他一對火柴腳。

魔童轉眼間已經14歲大，與爸爸同坐梳化，一起看著平板電腦好悠閒，兩人的大腿上亦各有愛犬休憩中，身後還有無敵大海景，相信Chilam度過了一個好寫意的父親節。

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網民大讚兩父子顏值超班，一頭亂髮的魔童像個美少年，但他俊朗的外表也不及他一對火柴腳吸睛，超幼的長腿令不少女網民羨慕。不過，靚靚後來用圖案遮掩了魔童的樣子。

▲ 魔童顏值好高！（IG圖片）

上月母親節時，魔童在IG分享了與媽媽的背影合照，並用中文寫出︰「我愛媽媽！」本身靚靚都長得高䠷，但魔童在相中已高過靚靚少許。

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HKIS老牌國際學校

據悉，魔童就讀香港國際學校（Hong Kong International School，下稱HKIS），過去吸引了不少星爸媽安排星二代入讀，包括上山詩鈉女兒Hilary、葛民輝的兒子及名導演王家衛的兒子。

HKIS屬本港首批國際學校，創校超過50年，提供美式課程。現時HKIS在淺水灣及大潭設有2間校舍，分別提供幼稚園及中小學部使用。校方亦十分重視體藝發展，設有多個運動項目包括足球、網球、攀石、欖球、高爾夫球及中國功夫等。

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每年學費約20萬

據學校網頁介紹，HKIS與路德會共同創辦，以基督教為基礎信仰，推動學生擁有正確價值觀。在淺水灣校舍內更設有路德會小教堂（Church of All Nations），以團結英語社區及讓區內基督徒前往敬拜。

現時HKIS的學費僅次漢基國際學校，幼稚園至Grade 2的每年學費由$199,150至$229,350不等，每學期另再交1萬元基本建設費（Capital Levy），故入讀學生非富則貴。

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責任編輯︰王明芳