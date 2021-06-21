  • 32°C
香港時間 : 2021621日 (週一) 14:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【星二代】袁詠儀罕曬張智霖父子合照　14歲魔童變美少年讀國際學校

中小學 14:12 2021/06/21

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

「靚靚」袁詠儀罕有分享Chilam父子近照，可見魔童已長得像個美少年。

有男神張智霖（Chilam）和「靚靚」袁詠儀做父母的張慕童（魔童），遺傳了父母的優良基因，由細靚到大，靚靚趁昨日父親節罕有曬出Chilam與魔童的父子近照，見到魔童長得像個美少年，但焦點也不及他一對火柴腳。

魔童轉眼間已經14歲大，與爸爸同坐梳化，一起看著平板電腦好悠閒，兩人的大腿上亦各有愛犬休憩中，身後還有無敵大海景，相信Chilam度過了一個好寫意的父親節。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

網民大讚兩父子顏值超班，一頭亂髮的魔童像個美少年，但他俊朗的外表也不及他一對火柴腳吸睛，超幼的長腿令不少女網民羨慕。不過，靚靚後來用圖案遮掩了魔童的樣子。

魔童顏值好高！（IG圖片）

上月母親節時，魔童在IG分享了與媽媽的背影合照，並用中文寫出︰「我愛媽媽！」本身靚靚都長得高䠷，但魔童在相中已高過靚靚少許。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

HKIS老牌國際學校

據悉，魔童就讀香港國際學校（Hong Kong International School，下稱HKIS），過去吸引了不少星爸媽安排星二代入讀，包括上山詩鈉女兒Hilary、葛民輝的兒子及名導演王家衛的兒子。

HKIS屬本港首批國際學校，創校超過50年，提供美式課程。現時HKIS在淺水灣及大潭設有2間校舍，分別提供幼稚園及中小學部使用。校方亦十分重視體藝發展，設有多個運動項目包括足球、網球、攀石、欖球、高爾夫球及中國功夫等。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

每年學費約20萬

據學校網頁介紹，HKIS與路德會共同創辦，以基督教為基礎信仰，推動學生擁有正確價值觀。在淺水灣校舍內更設有路德會小教堂（Church of All Nations），以團結英語社區及讓區內基督徒前往敬拜。

現時HKIS的學費僅次漢基國際學校，幼稚園至Grade 2的每年學費由$199,150至$229,350不等，每學期另再交1萬元基本建設費（Capital Levy），故入讀學生非富則貴。

同場加映︰林子博父親節專訪

TOPick「親子最營食譜大賽」，立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，按此參加

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯︰王明芳

相關文章

【求子辛酸】袁詠儀計準時間姿勢歷人工受孕辛酸　「靚靚」遺憾未能為魔童添弟妹
14:10 2021/04/12
【求子辛酸】袁詠儀計準時間姿勢歷人工受孕辛酸　「靚靚」遺憾未能為魔童添弟妹
【大劉千金】劉鑾雄女兒精通芭蕾舞自彈自唱　18歲劉秀盈多才多藝國際學校畢業
14:03 2021/05/31
【大劉千金】劉鑾雄女兒精通芭蕾舞自彈自唱　18歲劉秀盈多才多藝國際學校畢業
【星二代學校】小朋友讀新加坡國際學校設IB課程　陳豪陳茵媺10萬租豪宅方便子女返學
18:48 2021/03/11
【星二代學校】小朋友讀新加坡國際學校設IB課程　陳豪陳茵媺10萬租豪宅方便子女返學

你可能感興趣

【求子辛酸】袁詠儀計準時間姿勢歷人工受孕辛酸　「靚靚」遺憾未能為魔童添弟妹
14:10 2021/04/12
【求子辛酸】袁詠儀計準時間姿勢歷人工受孕辛酸　「靚靚」遺憾未能為魔童添弟妹
【大劉千金】劉鑾雄女兒精通芭蕾舞自彈自唱　18歲劉秀盈多才多藝國際學校畢業
14:03 2021/05/31
【大劉千金】劉鑾雄女兒精通芭蕾舞自彈自唱　18歲劉秀盈多才多藝國際學校畢業
【星二代學校】小朋友讀新加坡國際學校設IB課程　陳豪陳茵媺10萬租豪宅方便子女返學
18:48 2021/03/11
【星二代學校】小朋友讀新加坡國際學校設IB課程　陳豪陳茵媺10萬租豪宅方便子女返學
家庭關係 星二代 袁詠儀 張智霖 國際學校 中小學教育 父親節

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶