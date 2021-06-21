【筋肉達人】健身狂人金鐘國開YouTube曝做Gym日常　公開由排骨仔變爆肌男26年變遷史

▲ 健身狂人金鐘國開YouTube，公開由排骨仔變爆肌男26年變遷史。

韓星金鐘國熱愛健身，17日他正式宣佈開始YouTube頻道《Gym Jong Kook》，大方分享自己的健身日常及飲食習慣，短短5日就已有96萬人訂閱。而首條影片，更曝光了26年來金鐘國的身材變遷史。

金鐘國的YouTube頻道取名《Gym Jong Kook》，前面的Gym不但指健身，亦是取自姓氏「Kim」的諧音。首條影片就公開了不少金鐘國做各種運動的場面，當中有手臂爆青筋的片段，亦有裸著上半身做運動的影片，令人大飽眼福。

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他表示頻道中，他的身份不再是歌手或綜藝人，而是長時間運動並熱愛運動的非專業運動人代表。他不是為了傳授大家運動，而是希望與大家分享這段期間自己的經歷，希望藉此頻道讓對運動有多種想法和常識的人更熱愛運動。

未來他有機會分享食譜，並指自己不是專家，所以與其說教大家運動，反而想與大家分享熱羀運動的心情和經驗。

另外，影片又曝光26年來金鐘國的身材變遷史。1995年時，20歲剛出道的金鐘國相對瘦弱，只能隱約見到肌肉線條。但後來他堅持每日運動2小時，直到了2001年，他便擁有8塊腹肌，後來熱愛健身，逐漸變成「爆肌男」。

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責任編輯：羅嘉欣