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【英國王室】查理斯登基後擬精簡王室規模　哈里長子阿奇料不獲王子頭銜

親子 14:16 2021/06/21

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王儲查理斯計劃登基後精簡王室規模，預料阿奇不獲王子頭銜。

英國哈里王子與夫人梅根淡出王室後，現時定居美國加州。近日有消息指出，王儲查理斯計劃登基後精簡王室規模，以縮減公帑開支，包括將哈里與梅根的長子阿奇剔出核心王室成員，預料阿奇不獲王子頭銜。有指此舉引來哈里夫婦不滿，與王儲查理斯討論後仍拉鋸不果。

查理斯登基後計劃修法 

據英國《每日郵報》報道，《星期日郵報》引述消息指出，王儲查理斯有意修訂《英王制誥》，欲在繼承王位後縮減王室規模，只有繼承人及其直系親屬可獲完整頭銜，以及得到公帑資助。消息指王儲查理斯已向哈里與梅根透露，其2歲長子阿奇（Archie）將不會成為王子。

阿奇已經兩歲，梅根享受親子閱讀時間。（影片截圖）

有傳王儲查理斯此舉令哈里與梅根感到不滿，他們的密友透露，「這令哈里夫婦與王室的關係惡化至危險低點。」事件亦令早前哈里和梅根提出，阿奇因膚色備受王室討論之事再受關注。梅根的好友兼王室記者Omid Scobie稱，即使王室成員得悉哈里夫婦的投訴後，依然表現出「不感同情」，Omid Scobie認為內部存在種族歧視。

哈里梅根稱阿奇遭種族歧視

早前哈里與梅根接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪時，指控皇室存在種族歧視，梅根懷孕首胎期間，有皇室成員曾與哈里討論過BB的膚色會有多黑；又稱當阿奇出世後，疑因膚色而不獲王子頭銜。其後英女王曾發表聲明，表示會認真對待及私下處理，並重申哈里一家永遠是親愛的家庭成員。

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哈里下月將回英國，出席亡母戴安娜王妃的雕像揭幕，而梅根因產下女兒莉莉貝（Lilibet）不久，並不會與丈夫同行。此外，有傳哈里因不信任英國媒體，要求王室讓他帶同至少一名記者或作家隨行。

直系繼承人才有王子頭銜

英國廣播公司（BBC）曾引述英皇佐治五世（King George V）於1917年訂立的皇室法令報道，指出只有君主的子女、君主兒子的子女、威爾斯親王的嫡長孫可獲得王子或公主頭銜。

而英女皇於2012年，在威廉與凱特的兒子喬治王子（Prince George）出世前，發表了《君主制誥》修訂規則，指威爾斯親王長子的所有孩子都可獲「殿下」尊稱，故夏洛特公主（Princess Charlotte）和路易王子（Prince Louis）亦獲封公主及王子殿下頭銜。

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報道又指，安德魯王子（Prince Andrew）兩個女兒之所以得到頭銜，是因為安德魯也是君主的兒子，所以其子女符合規例，同樣獲得王子或公主頭銜。

當時阿奇需待王儲查理斯登基後才獲王子頭銜，並非如梅根所說，阿奇不能成為王子是因為膚色遭到歧視。可是，一旦王儲查理斯修訂《英王制誥》精簡王室規模，阿奇將因此不獲王子頭銜。

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責任編輯：王明芳

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