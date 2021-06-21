【香港小姐】揭當年選港姐全因翁嘉穗　向海嵐遺憾緣份未到

▲ 向海嵐憶選港姐原因。

前香港小姐向海嵐（Annie ）日前接受新城電台主持人倪詩蓓訪問。Annie提及當年發展不錯，卻突然決定宣佈告別娛樂圈的原因。

Annie說自己性格內向，在電視界工作10年還是顯得格格不入，更因不適應娛樂圈埋堆應酬，只想默默努力做好拍攝的工作回家，令自己圈子變得好細。

她當時決定離開娛樂圈，後來去上海轉換環境做公關的工作，主要希望擴大自己圈子，亦盼等待愛情的來臨，可是始終港人習慣和國內是有很大分別，且緣份未到，沒有遇到適合的對象！

Annie又講到參選港姐，她以前在國外讀書，有無缐高層會去外國物色佳麗參選，因為以前同學翁嘉穗亦得到了港姐冠軍，她覺得應該沒內定或外傳黑幕，故決定參加港姐選舉。

▲ 接受倪詩蓓訪問。

一直標榜「美麗與智慧並重」，對很多女生和Annie來說，參選港姐是兒時夢想。她在98年選香港小姐，連奪冠軍最上鏡小姐、環球美態大獎、動感都會大使。1999年代表香港參選國際華裔小姐，奪得首個季軍。

後來成為電視台力捧當家花旦之一，擅長演古代美人角色 ，劇集代表作有《楊貴妃》，《胭脂水粉》，其中《無頭東宮》的奸妃一角，更令向海嵐演技受到很多讚賞和認同，更憑著《胭脂水粉》獲得最強人氣奸人王。

首次擔任女一號，於《楊貴妃》中飾演古代四大美人之一。現在的向美人還是單身，詩蓓祝福Annie 早日找到心目中的另一半。



