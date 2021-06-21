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【夏至湯水】炎夏易汗多口渴眼乾鼻熱　中醫推薦菊花夏枯草保健茶清熱潤肺

保健美顏 14:12 2021/06/21

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中醫推薦菊花夏枯草保健茶清熱潤肺。

今日（21日）是二十四節氣中的夏至，即一年中日晝最長、黑夜最短的一日。炎夏不時會出現汗多口渴、眼乾鼻熱等問題，註冊中醫師陳家信推介一款保健茶助大家疏散風熱、清熱潤肺！

註冊中醫師陳家信於Facebook專頁分享一款保健茶，假如出現汗多口渴、眼乾鼻熱、心煩多夢、口臭牙肉痛等問題，都可以飲用。不過如有感冒、咳嗽、糖尿病、泄瀉則不宜飲用。

  • 菊花1両 疏散風熱、平肝明目
  • 夏枯草1両 清泄肝火、散結消腫
  • 茅根1両 清熱利尿、涼血止血
  • 百合1両 養陰潤肺、清心安神
  • 羅漢果1個 清熱潤肺、滑腸通便

成份：2人份量

煮法：4碗煎存2碗，水滾後煲約15分鐘。

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

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文章獲「陳家信中醫師」授權轉載。

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