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【防疫措施】D類食肆每桌最多可12人　主題樂園表演者及健身教練完成疫苗接種工作時可毋須載口罩

社會 15:11 2021/06/21

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疫情放緩，政府放寬Ｃ類、Ｄ類食肆社交距離措施。（程志遠攝）

本港近日疫情似有緩和之勢，現有社交距離措施周三（23日）屆滿。行政長官林鄭月娥連同多名局長，包括食物及衞生局局長陳肇始今（21日）公布最新防疫措施。

食物及衞生局局長陳肇始表示，本港社交距離措施以疫苗氣泡為基礎，因本港疫情穩定，會回應業界訴求，為鼓勵食肆員工接種疫苗，餐飲處所方面，A類、B類處所的營業模式維持不變，Ｃ類處所所有員工已打兩針，並過14天，顧客可增至75%。至於Ｄ類處所，顧客可增至100%，每枱人數可放寬至12人，宴會人數可升至180人，每枱顧客最少三分之二人接種疫苗。

至於酒吧則放寬至每4人一枱；亦放寛了食肆內現場表演的規定，表演者須最少接種一針，並盡量戴口罩表演；派對房間、卡拉OK每房或每枱可8人，麻將、天九等處所人數可增加；公眾和私人泳池亦可放寬人數至場地的50%，如果員工和入場人士都已完成接種疫苗，可進一步放寛；浴室和戲院防疫措施就維持不變。

此外，主題樂園表演者及健身室教練、學員完成疫苗接種工作時毋須佩載口罩；股東周年大會入場人數由20人可寬至場地容量50%，三分之二參與者已接種疫苗在場人數則可增至100%；無飲食供應的婚禮，人數上限由20人增至場地容量50%，若三分之二出席者已接種首劑疫苗可增至100%。

另外，宗教聚會人數上限可放寬至50%，三分之二出席者已接種首劑疫苗則放寬至100%；本地旅行團大會人數上限由30，三分之二出席者已接種首劑疫苗可增至100%；酒店、會展內大禮堂或宴會廳舉行戴口罩、無飲食的聚會人數上限亦可放寬。

林鄭月娥表示，今日是連續14天沒有本地個案，已經14天清零，對上一宗本地個案是6月7日，是一宗有關連的個案。林鄭指出，即使廣東省近月爆發疫情，本港也沒有一宗輸入個案是來自廣東，反映防疫措施非常有效。

她表示隨疫情放緩，而現時有經濟復蘇好的勢頭，同時已建立足夠的能力，一旦社區出現零星個案，也有足夠能力控制不在社區爆發，不少專家包括海外及本地專家都認為新冠肺炎不可能完成消除，留意到商界建議進一步放寬社交距離措施，公布本周四推出新一輪社交距離措施。

最新29間施疫苗接種中心分布：

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記者：陳麗娜

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