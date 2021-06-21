【Serrini演唱會】Anson Lo首與女歌手跳辣身舞　Serrini：我不太懂得跳舞

▲ 「陀地歌姬」Serrini（梁嘉茵）完成一連三場《I'M (NOT) FINE, THX LIVE 2021》。（柯雅珺 攝）

「陀地歌姬」Serrini（梁嘉茵）昨晚（6月20日）舉行《I'M (NOT) FINE, THX LIVE 2021》尾場，除了邀得「好青年荼毒室」一連三晚擔任嘉賓外，還邀請了MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）以及Serrini口中的「路人」林家謙上台，令全場粉絲尖叫聲四起。

Serrini在台上與Anson Lo大跳辣身舞成焦點，她其後接受TOPick訪問指很開心能獲得花姐批准邀請Anson Lo當個唱嘉賓，並期待下次的演唱會可以有更多新嘗試。

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「好青年荼毒室」成員白水、豬文及「Serrini細妹」鹽叔齊齊現身講Talk，鹽叔的一身造型更獲得粉絲大讚，她最後更將身上的Nude Bra拋給粉絲作禮物。

三人講Talk的場面既爆笑且感人，令粉絲留下深刻印象。

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Serrini昨晚的特別嘉賓Anson Lo甫一登場便令粉絲狂呼，二人大跳辣身舞成焦點。跟Anson Lo完成表演後，Serrini表示要與對方站近一點讓粉絲為其拍照留念。Anson Lo問她：「這距離OK嗎？」隨即帶起全場氣氛。

Serrini覺得Anson Lo很有禮貌，「我不太懂得跳舞，叱吒時第一次見面，並叫他教我跳舞，你可以再教我一次嗎？」Anson Lo說：「要先向着那邊（全場大叫），由下巴開始先（逗着SERRINI的下巴）。心口向上頂（邊說邊示範），你的腰部也需要郁動，可以繼續運行。」

Serrini大爆：「好尷尬的，你知道排舞時，他很有禮貌地問我『You feel ok？』，女人一聽到『你問我的感受？』Anson Lo回應：「都要Take Care女仕的感受。」

Serrini笑言早已被排舞老師放棄，「扭嘛！香港人最重要是有樓，我有扭的！不好意思，有點爛，是否感覺凍凍的？因為我們戴着鑽石。」

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談到第一印象時，Anson Lo憶講述：「第一次見她時在叱吒的Rehearsal，都一樣很靚的，當時我覺得Serrini是一個很Humble的藝人，很有才華，以及真的很靚。」

Serrini笑謂：「今晚會有很多人Tag我問我捐了多少錢，你知我跟你的Brothers唱歌時已有很多人Tag我了。花姐剛才跟我說今次是Anson首次這麼近距離是接觸一個女Artist，剛才好像磨得不太好，很緊張。」Anson Lo安慰她：「已過去了。」

Serrini離開時獲Anson Lo拖手送別，她說：「大家可以影低這幕嗎？我嫁人了！」

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此外，另一臨場拉夫的「嘉賓」林家謙本來只是來看個唱的觀眾，不過在Serrini及現場粉絲的熱情邀請下，素顏的家謙也有上台跟Serrini合唱《蘇菲亞的波霸珍珠奶茶》。

記者：梁樂欣

同場加映：Anson Lo專訪