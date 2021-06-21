【聲夢傳奇】大熱炎明熹12歲已於音樂學院受訓　Gigi讀聖安當女書院重藝術培訓

▲ 炎明熹被捧為《聲夢》冠軍大熱。

TVB歌唱比賽節目《聲夢傳奇》將於7月舉行決賽，當中16歲的參加者炎明熹（Gigi）被捧為大熱，於比賽第一回獻唱王菲的《守望麥田》盡顯唱功與台型。小小年紀的炎明熹唱功了得，原來她於12歲時已經於某音樂學院接受唱歌訓練，初中時已參加不少歌唱比賽。現正就讀聖安當女書院的她性格文靜，鍾情於設計及繪畫，是一個藝術型的女生。

炎明熹（Gigi）原名王佳恩，於參加TVB選秀節目《聲夢傳奇》前決定改藝名，Gigi為家裡的長女，有一弟一妹，她自小喜愛唱歌，深受內地歌唱選秀節目《中國好聲音》影響，年幼時已模仿參加者，於網上下載歌曲來練習。

【聲夢傳奇】炎明熹失準文凱婷揀錯歌 18歲蔡愷穎最低分後台痛哭【有片】

▲ 炎明熹在節目中演繹譚詠麟的經典金曲〈愛情陷阱〉。

摘多個歌唱比賽獎項

12歲那年炎明熹在家人安排下學唱歌，於星格流行音樂學院接受唱歌及舞台演出的專業訓練，年紀輕輕的Gigi曾出戰不少歌唱比賽。

2018年，Gigi曾於《沙田超新聲歌唱大賽2018》決賽中摘下「少年組冠軍」獎項，此外於Singing Fighter中學大專歌唱比賽中學組團體奪冠軍和觀塘區聯校歌唱比賽ECHOES奪季軍。

▲ 炎明熹兩年前在博愛好聲音中，獲得少年組亞軍。(圖片取自星格流行音樂學院）

而炎明熹被捧為《聲夢傳奇》的冠軍大熱之一，被封為「少女G.E.M.」的她唱功了得，在其中一集她翻唱林憶蓮的《沒有你還是愛你》，除了獲陳奐仁大讚外，其演出短片於YouTube突破100萬瀏覽次數。

▲ 於另一比賽中奪冠軍。(圖片取自星格流行音樂學院）

中學校訓明理常樂

16歲的炎明熹現正就讀聖安當女書院，這中學位於香港九龍油塘著名傳統的天主教女子中學，創校於1972年，校訓是「明理常樂」，創校辦學團體是中華無原罪聖母女修會，為一所資助中學。

【聲夢傳奇】冼靖峰+詹天文開Live放閃 Archie與Windy撐檯腳食飯

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

學校於中一至中三以母語授課，注重培育學生的「兩文三語」的能力，另外中、英文科按學生能力分組上課，更聘外籍英語老師授課。

另外該校設有40多項課外活動，分別為學術性、體育性、藝術性及宗教性，而校方亦鼓勵學生參加聯校活動及各項香港校際比賽。

▲ 於比賽初期已成為焦點。

趙學而是同校師姐

除了炎明熹這位明日之星外，鄧穎芝和趙學而這兩位歌手也是校友，另外前新聞主播王春媚及林燕玲也是出身此校。

或許是就讀女校之關係，炎明熹性格較文靜，Gigi鍾情於藝術，選修繪畫及設計課目，而Gigi喜愛留在家，為典型的宅女，可以足不出戶在家繪畫。

同場加映：焦浩軒專訪