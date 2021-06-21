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【持刀傷人】馬鞍山有男子斬傷女途人　消息指二人是夫婦關係

社會 14:08 2021/06/21

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馬鞍山發生一傷人案，一名女子遭一名男子斬傷，兩人事後被送往威爾斯醫院，而警方在錦禧苑錦欣閣外找到兩把菜刀。

警方表示，在下午12時52分，警方接獲保安員報案，指錦禧苑錦欣閣一名60餘歲男子持刀襲擊一名女子。警方接報到場後發現涉事女子身上有刀傷，當時昏迷，由救護車送往威爾斯醫院救治，另該名男子身上亦有受傷。

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警方現時正封鎖現場調查事件，警方在錦禧苑錦欣閣附近找到兩把菜刀。有現場有消息指，涉事一男一女為夫婦關係，事源該男子欲傷害該名女子，該名女子遂逃走至錦欣閣，男子追斬時，保安員即時鎖上鐵閘，並且要求該名男子在閘外等待警方到場。

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記者：曾卓鋒

 

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