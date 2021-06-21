【冷血殺貓】冷血男母貓面前一腳踩死小貓　網民怒轟禽獸不如：應該落地獄

▲ 內地一名男子疑與人爭執後遷怒小貓，將牠一腳踩死。

內地日前驚爆虐貓事件，上海一名男子疑與他人發生爭執後遷怒流浪貓BB，在貓媽媽面前一腳踩死小貓。其兇殘行徑遭附近CCTV拍下，影片在網上流傳後，網民怒轟他「禽獸不如」，要求相關部門跟進事件，嚴懲涉事男子。

冷血男一腳踩死小貓

綜合內媒報道，事件發生在本月19日，上海長寧區一名男子疑與人發生糾紛後，遷怒於貓BB。據網上流傳的片段顯示，涉事男子發現目標後緩緩走向小貓身邊，再抬腿用力向下踩；小貓躲避不及受重擊，躺在地上身體抽搐，狀甚痛苦。

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男子發洩過後隨即轉身離開，一隻疑似貓媽媽目睹整個過程，待男子走遠後上前查看小貓狀況，卻愛莫能助，只能看着小貓慢慢斷氣。當地警方指男子行為不算觸及治安管理處罰法，目前只對他進行口頭警告，並表示會持續跟進其行為。

網民怒轟禽獸不如

CCTV片段在網上傳開後，有民眾到案發地點送花悼念。對於涉事男子的冷血行為，大批網民怒罵他「禽獸不如」，「應該下地獄」、「不配做人」，亦有網民表示「可以不愛但請勿傷害！」。

有民眾則不滿當局只進行思想教育，「不懲罰他會受到教訓嗎？思想教育能保證下一次不敢再犯？」、「這種男人太可怕了，以後說不定做出甚麼危害社會的事」、「對於殘害生命的行為我們應該嚴厲譴責，不是教育一兩句就能完事！」。

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責任編輯：王明芳