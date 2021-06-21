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【隱瞞行蹤】印漢染疫後與菲裔女友涉隱瞞行蹤　兩人認共7罪還押候判

社會 14:18 2021/06/21

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印漢染疫後與菲裔女友涉隱瞞行蹤，兩人認共7罪還押候判。（資料圖片）

確診新冠肺炎變種病毒的印度裔男工程師，早前與菲律賓籍的護士女友染疫後涉延報行蹤，女方得悉男方染疫後曾表示不認識對方，兩人隱瞞曾到訪愉景灣、東涌東薈城及入住酒店等。兩人被控共7項向授權人員提供任何在要項上屬虛假的資料罪，今（21日）在九龍城裁判法院承認控罪，押後至7月5日判刑，等待索取背景報告，期間兩人需還押候判。

涉案工程師男被告Syed Mohamed Rizvi （30歲）及護士女被告Guadiz Victoria Marie Alcaide（31歲）為情侶關係，兩人分別承認6項及1項向授權人員提供任何在要項上屬虛假的資料罪。

控方今於庭上透露，男被告屬「零號病人」，本案中共導致11人染疫。代表律師求情指，女被告已感後悔，願承擔所有責任，她原在美國獲聘任護士，但因本案未知去向。

案情指，兩名被告為情侶關係，男被告於2021年3月從杜拜到港，同年4月9日完成隔離後與女被告同居，兩人分別於4月16及17日確診。

案情續指，男被告向檢疫中心護士表示已忘記4月10至12日的行程，指自己獨自在佐敦及尖沙咀，並沒有參加聚會及到過餐廳。檢疫中心護士致電女被告查詢其行縱時，她指曾與男被告到過長洲，但知悉他染疫後便改口稱不認識對方，並掛上電話。

男被告及後告知入境處職員，該時段曾逗留在女被告的住所，並曾到超級市場及尖沙咀購買蛋糕。

及後入境處職員再分別與兩人會面，檢視女被告的信用卡記錄後，發現她曾到過塘福村聚會及在愉景灣用膳。入境處職員遂詢問男被告，他才坦承在4月10日曾與女被告到過東薈城、入住酒店及到過塘福村，翌日曾到愉景灣等地方。

兩人於5月8日被捕，警誡下男被告解釋他不認為到訪興華邨屬聚會，因出席者為全為女被告的家人。

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記者：陳卓欣

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