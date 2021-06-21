【英國升學】「升學界花姐」踢爆升學顧問黑幕 提防升學中介「自肥」企劃

▲ 「升學界花姐」拆解升學顧問黑幕。

又到放榜季節，到處都是免費升學講座，精明的父母見到「免費」二字都不禁雙眼發光，不虞當中有詐。我無意勸大家摒棄免費服務；不過，你要有心理預備，免費換來的建議往往有所偏頗，真正的「費用」分分鐘是子女的前途。

收費不清晰、透明度低一直是海外升學中介為人詬病的問題。數年前，消委會曾放蛇揭發某些自稱免費的升學顧問實為高收費中介，甚至是特定院校的招生代理人，以致偏心地「硬推」某所學校。我並非說我們不能選用免費中介，但是與其盡信中介，家長亦必須了解當中的商業運作，以免被騙。

如何分辨升學中介和升學顧問？其實非常簡單，我們大可以從其收費模式區分。升學中介提供免費諮詢服務，標榜申請次數不限，成功入讀才會收費。免費背後，其收入來源來主要自學校佣金，金額約為首年學費的10至 15%，部份「商業性學校」的佣金更高達 20 至 25%，若學生繼續留學更會每年再派 bonus。不少中介為了巨額佣金，就算學校並不適合學生，亦會硬推這些學校，缺乏中立性，被非以學生為本。

真正的升學顧問，直接向服務對象收取顧問費，因為不靠學校回佣，能為家長提供專業客觀的個人化諮詢服務，才不會「硬把Mirror當Error」，給家長推薦不合適的學校。升學顧問會先與學生面談了解學習興趣，然後全面評估學生成績，配對真正符合學生全面發展的院校；並會安排第二次面談，篩選約五所學校讓家長及學生揀選兩到三間學校遞交入學申請。所收取的費用已經包括其後的面試安排、備試班等等服務，部份或按報名入學的申請次數收費。

謹記，成功到海外升學不難，如何入讀適合的學校才是成功關鍵。在接下來的數週，我將會在專欄繼續為大家逐一拆解升學陷阱，以及分享如何精明地善用升學顧問。

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「升學界花姐」梁曉芙

駐英教育顧問及註冊監護人，Elite Anglo-Chinese Services創辦人。逾20年英國教育、招⽣及監護經驗。如對任何英國教育題材有興趣，歡迎電郵至 info@eliteacs.com