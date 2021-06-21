健身從業員接種疫苗　保障學員安心運動

疫情讓各行各業陷入低迷或停頓，健身中心是其中一個飽受衝擊的行業，經歷過多番勒令停業甚至出現「健身室群組」，到底健身教練如何在低谷中找到曙光？接種疫苗又怎樣幫助復業和增強市民信心？是次邀得連鎖健身中心Goji Studios兩位已接種新冠疫苗的專業健身教練Justin Lee（運動與科學總監）和Grace Wang（團體訓練導師）接受專訪，分享這一年半來的窘境與轉機。

由停業到復業 跌宕起伏砥礪前行

「記得自去年年初，來健身的顧客大幅減少。」入行超過十年的Justin和Grace，坦言今次疫情對健身行業是前所未見的挑戰。由於大眾對健康愈來愈關注，這十多年來健身行業發展蓬勃，收入普遍穩定，不少專業人士紛紛入行，豈料疫情無情突襲，讓行業幾乎停擺，不是停業就是門可羅雀。惟有危便有機，中心停業期間公司全力配合支援他們發展網上授課和拍攝教學影片，供學員實時上課及按需要重溫，疫情下仍不至於零收入。

隨着獲准復業，久違一張張顧客熟悉的面孔，這時健身從業員更肩負起無比責任，由入場前測量體溫，到保持1.5米社交距離，多處擺放消毒用品，再到溫馨提醒顧客運動時要佩戴口罩，致力為大家營造安全而衞生的健身環境。然而，部分顧客對到訪健身中心或與他人密切接觸仍有疑慮，因此有健身教練選擇接種新冠疫苗，希望讓顧客安心光顧。

▲ 疫情下市民或久未運動，有研究指出長時間缺乏運動對心理和生理均構成負面影響。

疫苗燃起希望 衡量身體情況決定接種

Justin和Grace異口同聲地表示，很多顧客都關心健身教練的健康狀況，因此接種疫苗對自己和他人安全無疑皆是一支強心針。Grace在工作場合經常要接觸不同客人，為了保護自己、家人和顧客，毫不猶疑馬上接種；Justin則期望未來前往外國與其他健身教練交流，預計接種疫苗是未來外遊的必備條件，相信旅遊氣泡和疫苗護照都快將推出，於是決定接種。接種疫苗後，兩人現時無須每14天強制檢測，不過為保障顧客安全，仍會定時自行接受檢測務求讓顧客安心。

兩人都參考了臨床數據，最後選擇復必泰疫苗，認為這款疫苗能提供足夠保護之餘，亦符合國際標準及獲得世衞批准(作緊急使用)。面對坊間對疫苗種種流言，他們均強調是否接種屬於個人決定，如果對自己的身體狀況和敏感症狀有任何疑問，可先諮詢醫生意見。「我們比較年輕，經常做運動，又檢查過沒有三高等毛病。經醫生評估過情況，覺得適合就不妨儘快接種。」Justin說。

▲ Justin和Grace都已經接種了新冠疫苗，讓很多顧客安心地跟隨他們重投健身興趣。

▲ Grace叮囑現在正是重啟運動習慣的契機，就算一下子未必做到劇烈運動，簡單的急步行、在家中拉筋也是一個好開始。

每人一小步 群體免疫一大步

很多人都關心接種疫苗後的不適，Justin補充：「聽說有朋友接種後發燒，遂提醒自己多喝水。接種兩劑後手部肌肉雖然有點痠痛，但只要保持早睡早起的生活習慣，避免過分操勞，對日常生活也沒有影響。」Grace則建議，接種後多活動手臂、輕輕打圈拉筋，有助放鬆肌肉，也能紓緩手臂不適。Grace打完第二針後曾經出現輕微頭痛，但經過休息第二天已可如常工作。

Grace又憶述，有朋友認為疫苗無助百分百預防感染新冠病毒於是拒絕接種，但她認為每個人願意多走一步，對社會整體達至群體免疫及恢復社交才有實質幫助。Justin續指：「我們進行高強度運動時佩戴口罩也絕不好受，但現階段會嚴格遵守防疫指引，希望將來逐步回復正常，堅持下去總會迎來無須再強制戴口罩的一天。」倘若大家都接種了疫苗，在健身中心這類較多人聚集的場所逗留，面對的再也不是感染的恐懼，而是重拾正常生活的踏實篤定。

▲ Justin和Grace寄語，長遠而言養成健身習慣，健身也健心，希望大家在疫情之下都能保持身體健康。

(復星支持)