【格仔導演】Mike導破「格」亮相實測全新攀山鞋　劉諾衡「處男下海」首次接拍廣告

ViuTV綜藝節目編導、「無制限OT編集団」主腦劉諾衡（Mike），最近因為節目《ERROR自肥企画》而爆紅，在節目中為自己打上格仔的Mike導有格仔導演之稱，但近日他罕有地現真身，為戶外品牌拍攝廣告。

美國戶外運動品牌最最近推出全新系列的防水鞋以及登山鞋，邀請到「格仔導演」劉諾衡（Mike導）親身測試。Mike導對初心的堅持以及不斷挑戰自己，與品牌的信念不謀而合，所以被邀請「處男下海」拍攝是次廣告。

▲ （品牌發相）

而Mike導出名熱愛戶外活動，社交平台分享不少運動照，例如行山、露營、爬獨木舟、攀石和潛水等。作為一位熱血山行者，他透露：「十一歲那年，媽媽迫我去參加童軍，開始多接觸香港的大自然，行山都算是那時培養出來的興趣。我很記得我第一對行山鞋就是這個品牌。」

▲ （品牌發相）

沒想到Mike導熱愛戶外活動，連穿搭也很有一套心得，是次廣告每輯照片都充滿動感，有型有款，Mike笑言拍攝地方是自己的世界桃源，亦未曾於他的節目中出現，是減壓的好地方，還為他帶來源源不絕靈感，他坦言：「尋石山行者們要注意，部分熱門奇石景點路段較崎嶇，有機會要攀爬和穿越密林，專業裝備十分重要！行山裝備最重要的一環必然是選鞋，防水和夠硬淨是首要條件。」

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Mike導將廣告照發放到社交網站，Agent L（曹梓沖）亦有留言大讚他「So Hot」，有粉絲搞笑留言：「建議廣告客戶出多啲錢request唔著衫post。」吸引不少支持者讚好。