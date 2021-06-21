  • 31°C
香港時間 : 2021621日 (週一) 17:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【格仔導演】Mike導破「格」亮相實測全新攀山鞋　劉諾衡「處男下海」首次接拍廣告

娛樂 16:02 2021/06/21

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

ViuTV綜藝節目編導、「無制限OT編集団」主腦劉諾衡（Mike），最近因為節目《ERROR自肥企画》而爆紅，在節目中為自己打上格仔的Mike導有格仔導演之稱，但近日他罕有地現真身，為戶外品牌拍攝廣告。

美國戶外運動品牌最最近推出全新系列的防水鞋以及登山鞋，邀請到「格仔導演」劉諾衡（Mike導）親身測試。Mike導對初心的堅持以及不斷挑戰自己，與品牌的信念不謀而合，所以被邀請「處男下海」拍攝是次廣告。

（品牌發相）

而Mike導出名熱愛戶外活動，社交平台分享不少運動照，例如行山、露營、爬獨木舟、攀石和潛水等。作為一位熱血山行者，他透露：「十一歲那年，媽媽迫我去參加童軍，開始多接觸香港的大自然，行山都算是那時培養出來的興趣。我很記得我第一對行山鞋就是這個品牌。」

（品牌發相）

沒想到Mike導熱愛戶外活動，連穿搭也很有一套心得，是次廣告每輯照片都充滿動感，有型有款，Mike笑言拍攝地方是自己的世界桃源，亦未曾於他的節目中出現，是減壓的好地方，還為他帶來源源不絕靈感，他坦言：「尋石山行者們要注意，部分熱門奇石景點路段較崎嶇，有機會要攀爬和穿越密林，專業裝備十分重要！行山裝備最重要的一環必然是選鞋，防水和夠硬淨是首要條件。」

    點擊圖片放大
    +4
    +3

Mike導將廣告照發放到社交網站，Agent L（曹梓沖）亦有留言大讚他「So Hot」，有粉絲搞笑留言：「建議廣告客戶出多啲錢request唔著衫post。」吸引不少支持者讚好。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【ERROR自肥企画】無制限OT編集團解密　格仔導演Mike：講緊嘅係堅持
14:06 2021/05/18
【ERROR自肥企画】無制限OT編集團解密　格仔導演Mike：講緊嘅係堅持
【ERROR自肥企画】新郎被玩「死亡行星」　觀眾憂格仔導演被責：唔好累咗無制限團隊
13:21 2021/06/01
【ERROR自肥企画】新郎被玩「死亡行星」　觀眾憂格仔導演被責：唔好累咗無制限團隊
【ERROR自肥企画】被查小欣批評節目意識不良　193開直播回應：佢係個人不良
11:24 2021/05/20
【ERROR自肥企画】被查小欣批評節目意識不良　193開直播回應：佢係個人不良
【ERROR自肥企画】193邀阿冰+阿Gi任MV女主角　保錡格仔導演兄弟情感動觀眾【有片】
13:42 2021/05/19
【ERROR自肥企画】193邀阿冰+阿Gi任MV女主角　保錡格仔導演兄弟情感動觀眾【有片】
【ERROR自肥企画】主題曲二創《新世紀福音戰士》獲讚　ERROR四子Cosplay超入戲
11:54 2021/05/04
【ERROR自肥企画】主題曲二創《新世紀福音戰士》獲讚　ERROR四子Cosplay超入戲

你可能感興趣

【ERROR自肥企画】無制限OT編集團解密　格仔導演Mike：講緊嘅係堅持
14:06 2021/05/18
【ERROR自肥企画】無制限OT編集團解密　格仔導演Mike：講緊嘅係堅持
【ERROR自肥企画】新郎被玩「死亡行星」　觀眾憂格仔導演被責：唔好累咗無制限團隊
13:21 2021/06/01
【ERROR自肥企画】新郎被玩「死亡行星」　觀眾憂格仔導演被責：唔好累咗無制限團隊
【ERROR自肥企画】被查小欣批評節目意識不良　193開直播回應：佢係個人不良
11:24 2021/05/20
【ERROR自肥企画】被查小欣批評節目意識不良　193開直播回應：佢係個人不良
劉諾衡 導演 廣告 運動 ERROR自肥企画 ViuTV 娛樂人物職業 娛樂行業

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶