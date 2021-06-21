【生仔要考牌】港媽帶女兒夾公仔中心坐車仔　遇小女孩不停搭免費「順風車」

▲ 港媽帶女兒夾公仔中心坐車仔，遇小女孩不停搭免費「順風車」

很多家長都愛周末帶小朋友到連鎖夾公仔遊戲中心玩，近日有網民在Facebook群組「生仔要考牌系列」投稿，指有小朋友強行加入玩坐車遊戲，事前沒有先問對方同意，事後亦沒有表示謝意或示意支付下一局遊戲費，惹來港媽不滿，引發熱烈討論。

投稿人指早前帶女兒到某間夾公仔遊戲中心，抱女兒玩旋轉鬆馳熊車仔，拍卡付款後，突然有一位8至9歲妹妹沒有問一句便衝上車坐下一同遊玩，而身邊的港媽沒有任何表示，投稿人形容「阿媽喺旁邊態度好似我應份俾佢個女玩咁」，而港媽及小女孩直到玩完遊戲後亦沒有說一句多謝。

隨後投稿人帶女兒玩另一間車仔，甫拍卡付款，剛才的小女孩又衝上車，今次更推開投稿人，令她忍不住說：

唔好意思，我女女想自己坐。

直至遊戲玩至一半後，小女孩的媽媽才行過來說：「妹妹玩緊啊，你落返嚟啦，轉頭先到我哋。」而全程該名港媽完全沒有舉動把小女孩抱走，直至遊戲差不多結束小女孩才下車。而投稿人稱，全程基本上女兒都沒有享受過遊戲，只是不停聽到該名港媽不停重覆「你落返嚟」、「妹妹玩緊」等說話。結果遊戲完結後投稿人便帶女兒不快地離開。

投稿人續指，其實不介意其他小朋友與女兒一起坐車仔，因為她認為「橫掂一個人坐又係十蚊，兩個人坐都係十蚊」。問題在於小朋友沒有事前禮貌地開聲詢問一句，而家長亦沒有做好身教，表示謝意或教小朋友要有禮貌：

只要你係有禮貌開口問一聲再坐上嚟，或者玩完後講聲多謝，我一定會俾你一齊玩，但連個啊媽自己唔識禮貌就唔使旨意。

帖文引來網民回應，認為家長有責任教小朋友要有禮貌，又直言該名港媽似乎是「順風車慣犯」，著投稿人下次再遇同樣情況要找職員幫忙處理。有網民則分享，與其他家長輪流付款，讓各位小朋友都玩得開心的經歷，引來其他網民讚好：

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責任編輯：王明芳