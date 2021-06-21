【防疫措施】已打兩針香港居民如離港前接受血清測試呈陽性　3個月內返港可縮短檢疫期至7天

▲ （經濟日報資料圖片）

港府宣布調整防疫措施。已接種兩劑疫苗的香港市民，在離港前接受血清測試，如結果呈陽性，即身體內有抗體，在離境後3個月內回港，只要出示證明有抗體的測試結果，於檢疫酒店的強制檢疫期將縮短至7天。

行政長官林鄭月娥表示，有關通關安排將分兩期進行，第一期最快本月底實行，先涉及香港居民。已打兩劑疫苗的香港居民在離港前接受血清測試，在3個月內返港，出示有關證明則可以縮短強制檢疫期至7天。

第二期則會擴展安排至非香港居民，希望一個月內可以推出。他們抵港時如已接種疫苗，在機場等待病毒測試結果時，會安排承辦商為他們抽血驗抗體，他們會在酒店等待有關結果，如血清檢測呈陽性，即可縮短強制檢疫期至7天。至於他們到港時需要預訂14天或21天的酒店，如縮短檢疫期是否可獲退款，林鄭月娥表示，會再和酒店業界商討。

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記者：黃悅晴