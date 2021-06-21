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【大叔的愛】黃德斌將呂爵安一擁入懷　Anson Lo自行加親熱戲嚇親Edan

娛樂 16:06 2021/06/21

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《大叔的愛》

ViuTV改編同名日劇的《大叔的愛》，眾演員黃德斌﹅呂爵安（Edan） ﹅盧瀚霆（Anson Lo）及徐㴓喬（Asha）等日前密鑼緊鼓進行拍攝，期間拍Edan在巴士上被誤會非禮女乘客，黃德斌英雄救美，為Edan解圍後更把對方擁入懷中。

德斌笑言戲情是「巴士奇遇結良緣」，更稱自己貼地不時坐公共交通工具：「因為太方便，不用周圍搵車位嘛！我平時坐車都收埋自己，不會招惹一些誤會，即使見人鬧交都未必出聲，除非去到動手動腳啦，否則不會介入別人爭執。」

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而Edan就自嘲貧窮，所以是巴士常客，笑言車上不時與Anson Lo短訊傾劇本：「我們之前真是好驚，因為這部劇買了版權，要在原著與自己風格找出平衡。平時我們都會攬頭攬頸咁玩，所以不會太尷尬！最近是Anson自己加戲，或者拍錫錫戲個陣加啲嘢，這樣就嚇親我囉！」

Anson Lo就要話投入與Edan的感情，不時向對方發電：「冇辦法啦，識這麼久耐都不會黐咁埋傾計，所以今日都幫他攞飯、攞埋餐具，做到細心一點，希望可以找到那份感覺。」

同場的混血兒Asha就話被人嫌棄鬼妹仔口音，要糾正做地道「港女」：「導演有日尷尬咁話我有鬼妹仔口音，我話我真係鬼妹仔嚟架！所以依家學緊咬字，要做個地道香港人先得！」

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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