【新界泳灘】龍尾泳灘6月23日起開放　環保署稱水質優良適合游泳

▲ 康文署轄下大埔龍尾泳灘6月23日起開放予公眾使用。（政府新聞處圖片）

康文署轄下大埔龍尾泳灘6月23日（星期三）起開放予公眾使用。

大埔龍尾泳灘長約200米，設施包括更衣室、淋浴設備和洗手間。泳灘的救生服務時間為4月至10月每日上午9時至下午6時；在6月至8月游泳旺季期間，星期六、日及公眾假期的救生服務時間則會延長至上午8時至下午7時。康文署呼籲市民切勿在沒有救生服務的時段游泳，以免發生意外。

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大埔龍尾泳灘位於大埔汀角路168號，鄰近大美督公共運輸交匯處，市民可在港鐵大埔墟站乘75K號巴士、275R號巴士（只在星期日及公眾假期行駛）或20C號綠色專線小巴，到蘆慈田站下車，再步行約2分鐘便可到達泳灘。

環保署今年年初已在龍尾泳灘設置新的採樣站，並進行採樣及收集前期數據作評估。在現行評級制度下，泳灘的水質根據水中的大腸桿菌含量分為4個等級，分別為「良好」（一級）至「極差」（四級）。自今年1月至今，環保署在大埔龍尾泳灘已進行22次評估，數據顯示新建的龍尾泳灘水質優良，全部維持在最高等級，即「良好」（一級），適宜游泳活動。

雖然龍尾泳灘尚未開放，但過去就有報道指出不少市民已「擅闖」泳灘，並有不少市民亂扔垃圾，令附近堆起「垃圾山」。

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責任編輯：陳梓蔚