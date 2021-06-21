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【新界泳灘】龍尾泳灘6月23日起開放　過去不少市民擅進

社會 16:21 2021/06/21

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康文署轄下大埔龍尾泳灘6月23日起開放予公眾使用。（政府新聞處圖片）

康文署轄下大埔龍尾泳灘6月23日（星期三）起開放予公眾使用。

大埔龍尾泳灘長約200米，設施包括更衣室、淋浴設備和洗手間。泳灘的救生服務時間為4月至10月每日上午9時至下午6時；在6月至8月游泳旺季期間，星期六、日及公眾假期的救生服務時間則會延長至上午8時至下午7時。康文署呼籲市民切勿在沒有救生服務的時段游泳，以免發生意外。

大埔龍尾泳灘位於大埔汀角路168號，鄰近大美督公共運輸交匯處，市民可在港鐵大埔墟站乘75K號巴士、275R號巴士（只在星期日及公眾假期行駛）或20C號綠色專線小巴，到蘆慈田站下車，再步行約2分鐘便可到達泳灘。

雖然龍尾泳灘尚未開放，但過去就有報道指出不少市民已「擅闖」泳灘，並有不少市民亂扔垃圾，令附近堆起「垃圾山」。

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責任編輯：陳梓蔚

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