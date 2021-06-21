【疫苗接種】內科醫學院指外國60歲長者接種率達9成　倡政府安排院舍接種及長者免預約打針

▲ 香港內科醫學院建議政府可安排院舍接種及長者免預約打針。(左至右)香港內科醫學院委員會委員周啟明、香港內科醫學院老人科專科委員會委員陳德揚、香港內科醫學院院長李錦滔及香港內科醫學院感染及傳染病專科委員會主席曾德賢。（梁偉榮攝）

接種新冠疫苗後的死亡個案，雖與接種疫苗沒有因果關係，但仍令不少人特別是長者人心惶惶，不敢接種疫苗。香港內科醫學院表示，英國、以色列的60 歲以上長者接種疫苗比率高達9成，均沒有出現增加死亡率、中風和心臟病等異常安全問題，建議政府安排院舍接種及容許60歲以上長者毋須預約便可直接打針。

學院指，本港長者的新冠疫苗接種率遠低於全球，70至79歲接種率僅5%，80歲以上更只得1%，認為接種率低與不少人對疫苗存有誤解。內科醫學院委員會委員周啟明稱，研究顯示長者接種疫苗保護率高達9成以上，接種後的不良事件比率極低，顯示疫苗安全性高，甚至長者出現副作用的比例甚至較年輕人少。

內科醫學院老人科專科委員會秘書陳德揚亦指，不少慢性病如糖尿病、心臟病等病人誤會不適宜接種疫苗，他指出，復必泰疫苗臨床研究中，有上述慢性的測試者保護率達9成，並無嚴重副作用，強調相關病人感染新冠肺炎後出現嚴重及死亡風險較高，更需要接種疫苗作預防。

香港內科醫學院院長李錦滔建議，慢性病長者應該打疫苗，而長者打過流感針亦適合接種疫苗，並呼籲政府容許60歲以上長者無需預約，可以到接種中心即時打針。

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記者：蘇文軒