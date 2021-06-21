【疫苗接種】內科醫學院指外國60歲長者接種率達9成 倡政府安排院舍接種及長者免預約打針
接種新冠疫苗後的死亡個案，雖與接種疫苗沒有因果關係，但仍令不少人特別是長者人心惶惶，不敢接種疫苗。香港內科醫學院表示，英國、以色列的60 歲以上長者接種疫苗比率高達9成，均沒有出現增加死亡率、中風和心臟病等異常安全問題，建議政府安排院舍接種及容許60歲以上長者毋須預約便可直接打針。
學院指，本港長者的新冠疫苗接種率遠低於全球，70至79歲接種率僅5%，80歲以上更只得1%，認為接種率低與不少人對疫苗存有誤解。內科醫學院委員會委員周啟明稱，研究顯示長者接種疫苗保護率高達9成以上，接種後的不良事件比率極低，顯示疫苗安全性高，甚至長者出現副作用的比例甚至較年輕人少。
內科醫學院老人科專科委員會秘書陳德揚亦指，不少慢性病如糖尿病、心臟病等病人誤會不適宜接種疫苗，他指出，復必泰疫苗臨床研究中，有上述慢性的測試者保護率達9成，並無嚴重副作用，強調相關病人感染新冠肺炎後出現嚴重及死亡風險較高，更需要接種疫苗作預防。
香港內科醫學院院長李錦滔建議，慢性病長者應該打疫苗，而長者打過流感針亦適合接種疫苗，並呼籲政府容許60歲以上長者無需預約，可以到接種中心即時打針。
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記者：蘇文軒