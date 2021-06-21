【港澳通關】港府正與澳門商討通行條件　將設每日往來配額及熔斷機制

▲ 港府正與澳門商討通行條件。(資料圖片)

港府今日（21日）下午宣布放寬本港防疫措施，並公布本港居民出入境安排。行政長官林鄭月娥表示，正與澳門政府商討通行條件，暫未有推行時間表。

本港連續14天沒有本地個案，林鄭月娥表示，港府正與澳門政府商討通行條件，相信會設配額，初步會要求往來人員要接種疫苗及接受病毒檢測，亦會設熔斷機制，相信兩地通關安排不會與回港易計劃掛勾。

澳門當局早前，若本港連續14天沒有本地個案，有條件磋商放寛港澳兩地的出入境措施，詳情即看：【下一頁】

至於與內地的通關安排，林鄭月娥表示，仍需與中央政府磋商，但強調回港易計劃沒有暫停，雖然過去一個月離香港較近的城市如深圳、東莞等出現確診個案，但本港沒有一宗輸入個案是來自內地，對內地的小區管控有信心，港府會盡快推行回港易。

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記者：黃悅晴