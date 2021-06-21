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【醫學美容】男子進行激光療程後疑嚴重燒傷料醫療費達30萬　指控醫生操作疏忽致險毁容

社會 16:30 2021/06/21

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民主黨日前接一宗投訴，疑有醫生涉疏忽導致病人燒傷毀容。（左至右）袁海文及事主-X先生。（陳國峰攝）

從事零售業的X先生（化名）指，今年3月中在一間醫療中心接受激光療程，指控負責操作儀器的醫生涉嫌疏忽，使用過高能量導致面部嚴重燒傷，形同毀容。事主於今（21日）在民主黨區議員袁海文陪同下向傳媒交代事件，直指接受激光療程時已感異常疼痛灼熱「痛到忍唔到」，事後臉頰發紅及流膿，但該名醫生仍形容情況屬正常。事主自行再求醫，被告知屬嚴重燒傷，事件亦令他心理受創，更需向精神科求醫。

民主黨早前收到一宗有關涉疏忽操作醫療儀器的投訴，現年約40歲的事主X先生，去年3月於澤仁醫療中心以1萬多元購買脫疣療程，獲送5次皮秒蜂巢療程。他一直依照所送項目進行療程，惟直至今年3月19日進行最後一次皮秒蜂巢療程時，負責醫生曾家雄稱事主皮膚太厚，指療程成效不大，建議專用CO2 laser進行療程。

X先生相信醫生專業意見後同意，惟療程期間，他多次表明「好痛」，惟曾醫生僅表示「可以麻藥的藥效過咗，忍下啦」，療程亦未有立即終止，而完事後他面上帶有血跡。當時曾醫生指屬正常現象，不用任何藥膏或後續治療，多保濕下4至5日即可復原。然而，X回家即連續3日發燒，臉部發熱如同火燒，疼得無法入睡。

X先生及後自購消炎藥止痛，直至4月7日覆診時情況尚未好轉，臉部紅印未褪。惟曾醫生回覆指無計可施，事主逐尋另一皮膚科醫生診治，被診斷臉部嚴重燒傷，料醫治費用高達30多萬元，復原需時2年。

民主黨消費者權益及公共事業發言人袁海文表示，負責跟進的袁海文稱，肇事醫生事前疑無做好知情同意安排，甚至所簽署的知情同意書，所列明的療程是「enLighten PICO」而非「CO2 laser」；又指曾協助事主追討，包括2次去信涉事醫療中心，惟醫療中心從未回覆，涉事醫生亦否認疏忽，建議政府立法規管醫療儀器，設立不良事故舉報機制，保障消費者權益，他又指，將會繼續助事主跟進事件，或為事主民事索償。

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記者：洪芷晴

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