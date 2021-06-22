【視藝尖子】患讀寫障礙不善辭令自幼愛畫畫　中六男生以父親入畫奪藝術作品展金獎

▲ 患讀寫障礙的李王永，透過畫作向爸爸表達感謝。

走進中華基督教會馮梁結紀念中學視藝室，黑板貼滿色彩繽紛的畫作，大部分都是出自中六生李王永之手。在五彩紛呈的作品中，有一幅鉛筆掃描人像畫，顯得份外奪目。「這是我爸爸，我畫了他參賽」，患有讀寫障礙的李王永，不善辭令，心中情感透過畫筆表達，用線條拼湊出對爸爸的感謝。

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畫八旬父人像畫獲獎

李王永在掃描畫中畫了爸爸的容貌，將微笑「定格」。他將畫作命名為《我親愛的父親大人》，在學生視覺藝術作品展中，受到評判的肯定，奪得高中組別金獎。李爸爸年屆80，父子年齡相距60多年，李王永坦言爸爸有時不理解自己的愛好，曾說「畫畫冇前途，搵唔到食」。嘴上說不支持，身體卻很「誠實」，每當李王永邀請他出席頒獎禮，爸爸都會出現，默默欣賞兒子的作品。

或許是年邁父親倔強的性格，又或許是李王永口中「大男人主義」，李爸爸甚少讚賞兒子，偶爾李王永也會感到失落。不過他明白父親慣用這種方式相處，算是另類的父子情。回想從小到大與爸爸相處的時光，李王永指有許多美好回憶。

是爸爸令我對畫畫產生興趣。小時候他見我經常呆在家中，便捉着我的手畫火柴人，愈畫愈有興趣，便一直畫下去。

▲ 父親欣賞兒子的作品。（受訪者提供）

內地來港借住鐵皮屋

他指小時候家境狀況不佳，父親為賺錢養家經常內地、香港兩邊走。生活縱然忙碌，李爸爸照顧兩兄弟卻可謂無微不至，擔起各樣家務，亦會接送他們上下課。「初小時在內地讀書，同學很調皮，在跑的過程中撞傷我。我的頭碰到石壆，流了很多血」。自此之後，李爸爸風雨不改坐在看得到校園的樹下，觀察李王永上課，確保他不會再受傷。

發生意外後不久，李爸爸決定申請接妻兒來港居住。起初一家人借住工廠鐵皮屋，亦租過只得床位般大的劏房，直至獲派公屋單位，才搬入大埔。李王永指來港後居住環境大為改善，也有感香港學生較為有禮貌，令他感到安心。

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利用圖像記憶克服讀寫障礙

受讀寫障礙影響，李王永在學業上遇到不少困難，有感自己落後於同學。他指自己不太能夠掌握文字的寫法，會將文字結構左右調轉，也不善於記英文生字，要花一星期才勉強記得串法，但過了一會又忘記。

後來我找到一個方法，利用圖像配合文字去記。我對圖像的記憶比較深，例如「風景」這個詞語，我會想像一片美麗的景色，用畫面幫自己記。

在中學六年生涯中，擔任李王永級主任、看着他成長的蒲穎男老師指，在李王永入學第一年便發覺他在視藝方面的天賦。蒲老師翻開小本子其中一頁，「這是1C班13號，李王永在馮梁結中學的第一幅作品」。那時蒲老師為了更快認識新生，在學校旅行的空餘時間，給同學一本簿，讓他們一個傳一個，寫下心聲或畫畫。大多數同學畫火柴人，而李王永用原子筆畫了一幅燒烤場風景寫生。

蒲穎男與其他老師都希望李王永有發揮空間，多次安排他參與校內外的視藝活動及比賽，包括負責設計舞台劇的佈景、校園美化設施等，亦協助他申請獎學金，幫補家計。

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透過畫作表達對家人的愛

教了李王永六年視藝科的洪佩君老師表示，從李王永的作品中，看出他是個非常仔細及認真的人。洪老師笑言他創作時會有一種「牛脾氣」，要求甚高，

有次做雕塑作品時間很趕，他仍想仔細地把臉磨滑。我話天啊！你可否不要花兩三小時去磨？但他就是會這樣做。

▲ 李王永最為滿意的作品，名為《人生階段》。（胡嘉儀攝）

被問到自己最滿意的作品，李王永毫不猶疑地指了指一幅名為《人生階段》的畫作。在畫中央他畫了自己用手搭着父母，旁邊則畫了自己從手抱嬰兒到年老的一生。對於尚未發生的人生階段，他繪畫了對自己未來的想像——一位拿起畫筆的藝術家。無論夢想最後是否達成，人生如畫一樣，以家為中心。

多謝父母如此嚴厲，有時口上會嫌爸爸囉唆，但心底其實很謝謝他。

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記者：胡嘉儀