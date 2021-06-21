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【放寬探病】再多4間公立醫院接受預約探病　探訪者需持72小時內檢測陰性證明

社會 16:41 2021/06/21

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再多4間公立醫院接受預約探病。（資料圖片）

醫管局今日（21日）宣布進一步擴展特別探訪安排，北大嶼山醫院、仁濟醫院、北區醫院和屯門醫院由6月25日起，部份病房及部門將接受預約探訪。

新增特別探訪安排的共有4間醫院，包括：

  • 北大嶼山醫院-延續護理病房
  • 仁濟醫院綜合服務大樓 - 骨科復康病房及內科延續護理部(復康及療養病房)
  • 北區醫院-4B 療養及復康病房
  • 屯門醫院-康復大樓(不包括日間病房)

另有三間醫院會進一步擴展現有的特別探訪安排至更多病房，包括：

  • 葛量洪醫院正座 - 老人內科病房
  • 九龍醫院主座大樓 - 胸肺內科延續護理服務病房
  • 明愛醫院懷明樓 - 內科及老人科/骨科復康病房及紓緩治療病房

病人家屬必須經由病房職員預約探訪登記，有關職員將會於數日內致電聯絡，家屬無須自行聯絡醫院。病房會根據實際運作安排家屬每星期探訪1至2次。

為減少院內病人及員工受感染的風險，進行一次性探訪的家屬須持有72小時內有效的陰性核酸檢測結果證明；假如家屬定期探訪，則可每星期進行檢測。

醫管局發言人表示，已完成接種兩劑新冠疫苗不少於14天的探訪人士，可獲豁免病毒檢測的要求，有關豁免安排亦適用於恩恤或緊急探訪。至於其他的醫院及病房，院方會繼續在可行的情況下作恩恤安排或視像探訪。

非急症醫院「特別探訪安排」名單如下：

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責任編輯：陳梓蔚

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