【疫苗接種】粉嶺官立小學26名師生由專車接送打針　學生稱打針後感開心老師曾宣傳打針好處

▲ 粉嶺官立小學26名師生和家長由專車安排到上水龍琛體育館疫苗接種中心打針。（陳國峰攝）

政府早前降低復必泰疫苗接種年齡下限至12歲，粉嶺一間小學今日（21日）下午由專車接送至上水龍琛路體育館接種疫苗，其間教育局副局長蔡若蓮亦到場視察。有學生表示，打針後感到開心，學校老師有宣傳打針好處，又認為打針可以保護自己及家人，會呼籲其他同學接種。

即看粉嶺官立小學學生接種疫苗情況及反應：

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粉嶺官立小學約26名師生、家長及教職員今日下午由專車送到上水龍琛路體育館接種復必泰疫苗。該校校長何美蓮表示，是次計劃由公務員事務局統籌，參與目的是希望學生可在暑假之前完成兩劑新冠疫苗。

她指，今日參與的26人中，有17名為學生、1位家長和8名教職員。而全校合乎接種資格的學生共55人，當中17人願意參與計劃，原因是校方於上周才發通告通知學生及家長，由於時間緊迫故有三分之二人沒有參與計劃。

她相信已打針的學生會將有關經驗與其他同學分享，或會吸引其他同學想參與，指如再有同學想參加，可能會安排第二輪疫苗接種的服務。

此外，學生在接種疫苗後如感不適，可以如平日請病假的安排一樣請假休息；另校方會為教職員提供疫苗假期。

小五的黃同學由家長陪同到場接種疫苗，他表示打針後感到開心，指是自己向家長要求打針，因接種疫苗可以保護自己及家人；另打針後亦沒有感到任何不適，亦不害怕疫苗的副作用。

陪同黃同學打針的黃太表示自己早前已接種疫苗，認為小朋友遲早均需接種疫苗，加上兒子的身體健康，故在兒子要求打針後決定讓其接種。她說，當局早前降低接種年齡時沒有想過要讓兒子打針，但得知校方有此安排後，更放心讓其打針，「我自己打了針後都會食得多啲，好訓啲」。

另一小五學生陳同學亦表示打針後感開心，過程沒有感到任何不適，且過程順暢。他坦言之前沒有想過要打針，但學校老師曾宣揚打針好處，加上身邊亦有朋友及同學已打針，故參加今次的疫苗接種計劃，更指打針可以保護身體。

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記者：郭詩詩