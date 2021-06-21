【賀歲片】《飯戲攻心》黃子華金句率先睇　鄧麗欣情陷子華神張繼聰　

▲ 黃子華再演賀歲片《飯戲攻心》。

「子華神」黃子華自《乜代宗師》後，明年再演賀歲片《飯戲攻心》，戲中子華將跟鄧麗欣（Stephy）由鬥氣變情侶，久未公開露面的子華，除亮相今日《飯戲攻心》的記者會，同時電影也發放首條預告，子華神金句再現。

賀歲片《飯戲攻心》由《逆流大叔》導演陳詠燊執導、編劇，除黃子華和鄧麗欣，並有張繼聰、王菀之、大馬女神林明禎、以及曾演《三夫》的陳湛文等主演。

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由飯聚中講感情

今日《飯戲攻心》眾演員在電影拍攝的主景，來一個新年傳統習俗「撈起」儀式，預祝風生水起、歡樂安康，並慶祝電影殺青。

導演陳詠燊稱今次以食飯做主題，因為覺得食飯好有趣，一家人不論甚麼關係，食飯時都要出來面對。

而創作靈感來自於家庭，他本身也是爸爸，亦是兒子，都看重家庭。戲名為《飯戲攻心》，導演表示度了40個戲名，但這個戲名食字食得應。

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黃子華今次飾演家中大哥，他形容自己是一個「好大佬」，笑說：「三兄弟咁大個都維繫住一齊，一定係好窮，，我要處理兩個細佬的感情、事業，好多攻心嘢要做。」

戲中子華有不少金句，其中一句他最為深刻，他說：「相信就係命運，唔信就係緣份。但我其實唔太明，哈哈。」預告中，也出現不少愛情和人生金句，如「幸福最大嘅障礙，就係對未來有太多期待。」

張繼聰與子華是異父異母的兄弟，戲中其媽媽與子華的爸爸一齊，後來生了三弟湛文。阿聰說：「大佬努力維繫個家，我就想自己創造家庭，想搬出去，同大佬會有矛盾。」

▲ 提早賀年。

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Stephy周旋兩大男神

鄧麗欣笑指戲中是女神經，因為壓力大，令她經常跳掣。提到要周旋於子華與阿聰之間，拍喜劇會否忍不住笑呢？她表示今次是好認真做戲，她指這套其實是文藝片，很多感情瓜葛。當然亦有好多搞笑場面，都好好玩。

周旋於兩個男角，Stephy笑道：「我可以選的，她們（其餘兩個女角）則沒法選擇，所以我是優越一點的。因為我這角色是糾纏於大哥和二哥之間，即子華和阿聰之間，是可選擇的，但這選擇是很難的，兩個也是男神。」

▲ 子華賀歲片《飯戲攻心》。

林明禎戲中演Kol，角色跟現實都好貼近，對她來說是大挑戰。她說：「跟這麼多前輩合作，很大壓力又緊張。要說廣東話對白，每次都覺得好難，因為大家說的廣東話都好道地。我似外星人很難融入。」

王菀之戲中是廚藝高手，最深刻所有飯都是由她負責，但亦是冇人食的。她跟三弟湛文會有一段姊弟戀，她說：「感覺好想主動想照顧佢，照顧得好好，但唔知佢係咪咁諗，哈哈。」

陳湛文繼電影《三夫》後，今次再演三弟。他笑說：「三同我的命結下不解之餘，但今次有衫著有飯開。我的角色今次係盡情消費屋企，好任性。好窮，冇入息來源，要痴住屋企。」

記者：梁樂欣

同場加映：鄧麗欣訪問