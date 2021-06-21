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【東京奧運】香港奧運代表團將7月17日出發東京　團長貝鈞奇料有約40名工作人員隨團

社會 17:26 2021/06/21

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香港足總主席貝鈞奇將擔任東京奧運香港隊的團長。（程志遠攝）

東京奧運開幕在即，香港奧運代表團團長貝鈞奇透露，大隊將於7月17日前往日本東京出席在7月23日舉行的開幕禮，暫時未決定持旗手誰屬，預告7月8日授旗禮公布。他又指，由於各運動員比賽日期不同，代表團不會包機出發，各自運動員會按其比賽日子、訓練、適應場地等因素決定出發日期。

即看「2020東京奧運全城集氣」記者會盛況：

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東奧防疫指引最終版近日出爐，違規者最嚴重可被罰永久參賽。貝鈞奇相信，運動員會遵守有關規則，強調最重要是安全第一，加上近日有東奧海外代表團人員抵埗後確診，反映有更應遵從賽會定下的防疫守則。至於代表團仍有1成人未打針，他指，會繼續鼓勵他們打針，令大家更安全出發東京。

目前港隊奪得42張東奧入場券，他指，按照目前參賽人數，只能安排約40名工作人員隨團，主要涉及醫生、按摩師、物理治療師、心理輔導員等，確保運動員在健康環境下作賽，令運動員體能的恢復做得更好。至於會否按早前計劃在選手村外成立香港支援中心，貝鈞奇指，由於賽事會設安全氣泡，限制運動員離開奧運村，相信將難以落實。

體育專員楊德強早前表示，運動員要簽署文件，列明不可在運動場合宣揚政治訊息。貝鈞奇指，據他了解不會強迫運動員簽署有關文件，相信有關說法是用作提醒運動員明白及遵守有關守則，而自己亦不希望再出現運動員宣示政治手勢的情況。

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記者：陳子謙

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