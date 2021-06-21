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【地區基建】食衞局將於東涌富東街設臨時街市　最快2022年落成

社會 17:27 2021/06/21

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政府擬在港鐵東涌站附近建臨時街市。（政府新聞處圖片）

食物及衞生局今日（21日）宣布，擬於東涌港鐵站附近的富東街設立臨時街市，預計最快在明年第4季內落成啓用。

行政長官在《2018年施政報告》中宣布於東涌港鐵站毗鄰的第6區商業大廈低層興建公眾街市。此外，政府亦正就東涌新市鎮擴展區第133A區新公眾街市的興建計劃進行前期規劃。

食衞局局長陳肇始表示，由於興建永久街市需時，局方將設立臨時街市，方便附近居民採購糧食。

經相關部門研究後，政府計劃整合富東街與翔東路之間的用地，以興建臨時街市。有關選址鄰近東涌港鐵站和公共運輸交匯處。

參考去年十二月啓用的食環署天幕街市的設計構思和建造方式，東涌臨時街市將同樣以「組裝合成」的方式建造，最快約一年內完工。

東涌臨時街市將有天幕覆蓋，每個攤檔均備有空調設施，初步計劃設有約36個攤檔。

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責任編輯：陳梓蔚

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