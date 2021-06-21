【升中叩門】失落心儀中學叩門面試 補習名師分享5大重點【附英文自我介紹範本】

▲ 補習名師分享叩門面試5大重點

要想入讀心儀的中學，除了學業成績要好，自行派位的升中面試部分也非常重要，目的是考核學生兩文三語（普通話、英語、粵語）的能力。即將中一放榜，假如失落心儀的中學，還可以去叩門，各位家長可以循著以下的方向指導子女們應該怎樣預備中一入學面試。

1.讓子女知道你願意支持他們

放榜顯示的成績並不代表一切，即使子女最後考獲的成績未及理想，家長們亦不應該表現得過份在意，將自己的負面情緒表露出來，要知道父母是子女的第一個榜樣，父母如何表現將會直接影響到子女。此時宜教導子女樂觀面對，放眼將來，未必一定入名校就能成為資優狀元吧！

2. 面試衣著注意事項

服飾衣著等不必太過講究，穿著一套整潔的小學校服即可，以求給面試官一個端莊、樸實的第一印象。家長們需注意子女們當天的儀容要夠齊整，亦可以在前一晚預早為子女熨直校服，讓子女在面試日形象自然且精神。

3. 有自信是一大要點

很多學校的面試程序都是以小組形式進行，一些競爭特別激烈的學校更是如此。家長們平時應多給子女機會與同齡人接觸交流，潛移默化地培養他們的人際溝通能力，(注意要有眼神交流)。

有效地降低到時候他們因見到陌生人而怯場，無法正常發揮的概率。表現得積極投入是面試官其中一個主要考慮因素，要是學生能自信發揮，就相當於成功了一半!

4. 展示個人特質

面試時間並不長，學生需把握時間向面試官介紹自己，讓他/她留下一個深刻的印象。學生可以將自己的個人特質作簡短說明，例如自己曾經參與過甚麼活動、取得過甚麼獎項，這些都能讓面試官更好地認識面前的學生是個怎樣的人，從而決定錄取與否.

5. 分享一些難忘的個人經驗

學生們在自我介紹的同時亦可加插一小段獨特的個人經歷，不必長篇大律，卻能有效地對之前所提及到的個人特質加以佐證，使整個發言更加生動，避免發言時不自然，似是在背誦一篇陳腔濫調的演講辭一般。

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文章獲Spencer lam授權轉載。