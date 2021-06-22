【藝術追夢】自小愛粤劇港大碩士圓花旦夢　奮鬥20年從零開始學唱做念打

▲ 謝曉瑩於2014年創立了香港靈宵劇團，其後開了支綫金靈宵和青靈宵，集班主、正印花旦及編劇一身，撰寫了20多個粵劇作品。

粵劇要唱、做、唸、打，基本功要紮實，需付出莫大心力、努力、毅力，方能成就「台上一分鐘、台下十年功」。

粵劇花旦謝曉瑩是香港大學文學院中文系學士、哲學碩士，吃著苦頭吊眉貼片子，樣樣重頭學起，全因她心底裏確是愛煞做大戲。

謝曉瑩對粵劇的熱愛，來自媽媽的耳濡目染。因媽媽崇拜花旦李寶瑩，她的名字中也取了個「瑩」字。自小跟著媽媽看戲，後來媽媽成了「票友」（學唱粵劇），怕女兒放棄學業不想她接觸太多，於是塞著耳筒用Walkman邊聽邊唱，在旁聰慧的謝曉瑩早已學到一二。

▲ 2001年奪香港粵曲歌唱比賽公開獨唱組冠軍，由已故粵劇名伶梁漢威頒獎。（被訪者提供）

她在傳統名校嘉諾撒聖瑪利書院讀書，會考完畢開始練功，謝媽媽不是允許她入行，是視作課外活動讓她強身健體。「課外活動，媽媽也要我心態認真，不認真就拉倒。」謝曉瑩天生骨架柔軟、腿有力，具備做大戲的上佳條件。

她的天份造就了演出機會，第一次粉墨登場踏台板，是幾年後18歲做《活捉張三郎》，隔兩年後主演《攔馬》。「這兩齣折子戲功的部分重，動態佔多，練腿多了，也為我打好基礎。」

還是愛做大戲

大學畢業後，她在TVB主持《合晒合尺》粵劇節目。「做到與粵劇相關的工作都開心，像沒有脫離這個圈子。要知道，十多年前想進入大戲門檻是不容易的，可能是師徒、或是家族關係方能入行，我卻甚麼也不是。」節目斷斷續續做了幾年，曾想過另謀發展，做過一年生意、簽約環星開騷唱小調，但2010年最終還是歸根粵劇懷抱，因遇上汪明荃響鑼鼓演《德齡與慈禧》，謝曉瑩除飾演德齡外，也參與部分劇本撰寫。

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因這段時間經常操曲排戲，與認識已久的著名樂師高潤鴻擦出愛火花，締結一段天賜姻緣。「入戲行，不能不提起他，他是我入行的轉捩點，沒他，我未必有足夠的信心入行，始終無人無物入戲行是不容易的。」

2012年兩人結婚，此時謝曉瑩正躊躇是否入行，丈夫指她聲色、外形、有武場底子、有鑼鼓節奏、有做戲感，花旦的條件俱備，惟做戲更要講天時地利人和，很多人條件好是欠運氣也是徒然。「我說我不需要好紅，只希望在好的花旦中有一席位於願足矣，便決定入行。」

心意已決，謝曉瑩便兩度飛往北京，置了頭批戲服，也拜師把戲曲動作工架學得更規範。「做了四、五齣戲，但回港後仍覺不夠，請教不同師傅，針對身段、功夫、發聲等各方面進修，到第八年終開竅找到自己的方式。」

吃得苦中苦 成就事業

她坦言，入行成本極高，除添置衣箱、行當，卻不知何年何日回本。「可以是一輩子都回不了，完全由巿場決定。但我好珍惜每次排練、每次演出，就算是排練，我會早15分鐘到達場地，準備好一切，不會給老師休息，由頭一分鐘至最後一分鐘不息不竭，這可能是大個才練功的好處，人較成熟，知道自己需要些甚麼，從來都不用老師逼迫我練功。」

▲ 丈夫高潤鴻的支持十分感激，對她入戲行更有舉足輕重的影響。（被訪者提供）

飽讀詩書入行的優勢，謝曉瑩指對文字的理解可更上一層樓。「我演譯一個角色會有個人見解，不會做花旦、刀馬旦都是同一模樣，欠缺層次。媽媽強迫我讀書，其實好大幫助，她由初時不贊成我入行，到我決心投入梨園，她又全力支持，贊助我置裝置行頭。」

事業上，媽媽和丈夫之助佔有重要席位，粵劇老倌都給予她不少寶貴意見，如阮兆輝。「他給了我不少養份，原來齣戲要這樣處理、排戲時會替我把關，這裏過多或太少、太新潮要保留傳統、這個位可突破加入新意，一字一句皆彌足珍貴。」旁人的幫助，令她行這條梨園路濃縮了一些時間，少花了冤枉路。「但終歸那句：有好老師、有人幫都不代表順利過渡，這行實在靠自己。」

受傷失聲 花旦最痛

屈指一算，她已入行逾二十載，受傷、失聲已儼如生活一部分，如排練《攔馬》，可一練就上五句鐘沒停過，每早踢上400下，是踢到上額頭那種，有時力度承受不了，翌日起床大腿瘀黑發硬，下床也下不了。「我不後悔當時練功的艱辛，一場戲上三個多小時，站在台上演出，腿好很重要。」

她也曾試過失聲，在台上唱了半場實在無法繼續，她到廣州找老師練聲，又跟過香港的唱家學京劇發聲，過程中她是推倒重來，當自己從來不懂唱戲般再來過。此情況綿延了兩、三年，十分困擾，直至2015年2月底參演《西九新星展》，她擔演多個重角，慢慢排練又觀摩了同行演出，唱功穩定了，沒有過往唱至一半聲綫疲勞沙啞的問題。

▲ 學粵劇時的練功照。（被訪者提供）

當聲綫不穩定那段時間，謝曉瑩多做了武場戲，試過排練一個高台釣魚的向後拗腰翻騰動作，一落地不慎鋤頭腳，痛至流淚，整隻腳趾腫瘀如紫番薯，幸在演出時痛楚稍減完成演出。

去年疫情期間，謝曉瑩沒有疏懶繼續練功，做倒立時手扭傷了不自知，回家按在床上聽到「勒」一聲，痛入心脾。「痛到如豬手般，晚上睡覺時痛到掉淚。受傷是司空見慣了，只要保時舊患不再傷第二次，也就算了。」

現實一人分飾多角 親力親為

謝曉瑩於2014年創立了香港靈宵劇團，其後開了支綫金靈宵和青靈宵，集班主、正印花旦及編劇一身，撰寫了20多個粵劇作品。「編寫劇本過程辛苦，但享受其中。像寫《魚玄機與綠翹》這同性戀題材一戲，一星期內由朝寫到凌晨三、四點。」這個班主愛親力親為，劇目單張構思、宣傳、設計都要兼顧，想事事參與做到最好。身兼多職，最喜歡的崗位還是演出。「這是本行，初衷我也是想做演員。演員和編劇他人難代替，惟行政方面慢慢放手給同事處理。」

去年疫情淹至，粵劇全行是無底薪的，從業員人數龐大，疫情下演出減少，各劇團都叫苦連天。期間她的劇團繼續營運，不能演出的日子，轉而做大量網上工作。「如寫了《武春三月》抗疫曲、拍了網上片《靈宵導賞團》教觀眾欣賞大戲、用抖音滲入戲曲元素，疫情比平時更忙碌。」滿腦子意念的她，為粵劇帶來新景象。

重生趙飛燕網絡互動版

是香港藝術發展局Arts Go Digital藝術數碼平台計劃之一，此演出項目在保留舞台感的前題下，仿照電影的拍攝手法拍成新編粵劇《重生趙飛燕》，製作參考了網絡上流行的「角色扮演」遊戲，讓觀眾以主角的角度作出選擇，從而決定重活一次的趙飛燕之結局。

▲ 《重生趙飛燕》網絡互動版實景拍攝，製作嚴謹認真。（被訪者提供）

劇目由謝曉瑩構思、編劇及主演，她透露因為現在很流行「重生」小說，於是便把《重》網絡版設計成類似宮鬥遊戲。「趙飛燕在歷史上並非正面人物，希望透過重生讓這紅顏禍水重新活一次。觀眾可自由揀選，而出現4個不同結局。」全劇在圓玄學院實景拍攝，大家更要留意趙飛燕不能缺少的掌上舞，精采絕倫。此劇將於六月下旬播放，免費欣賞網址。

記者：周美好