【廿四孝爸爸】錢嘉樂一家staycation慶祝父親節　與餅印囡囡面貼面曬溫馨家庭照

▲ 錢嘉樂、湯盈盈與2個囡囡到五星級酒店慶祝父親節。

疫情下無法出外旅遊，不少人都選擇留港staycation慶祝父親節，當中包括錢嘉樂一家。昨日湯盈盈在IG上載一家四口的家庭照，由相片可見一家人互相擁抱，囡囡更錫爸爸面珠，場面十分溫馨！盈盈亦標籤嘉樂是「最好的爸爸」。

▲ 湯盈盈上載家庭照賀父親節。（IG圖片）

在過去的周末，盈盈連日上傳了一家人到港島一間五星級酒店Staycation靚相，分享家庭樂。雖然是父親節，身為廿四孝爸爸的嘉樂亦不忘陪兩位囡囡玩，又「騎膊馬」，又餵吃東西，名副其實是位五星級爸爸。

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盈盈自認是惡媽

嘉樂與盈盈結婚10年，育有兩名女兒，分別是8歲大女錢凱晴（Alyssa）和5歲細女錢凱琪（Kassidy）。盈盈早前接受訪問時稱，兩個囡囡性格各有不同，大女較酷、喜歡黑色，相反細女較活潑，又喜歡公主和扮靚。

▲ 盈盈早前在訪問中表示，自己才是惡媽。（IG圖片）

被問到嘉樂是否惡爸，盈盈笑言反而自己才是惡媽，

因為現在疫情，小朋友在家上課，我發覺我並不是很懂得教人，原來我會很容易生氣。

不過在冷靜下來後，盈盈會向囡囡道歉，又會解釋自己為何發怒。當囡囡做錯事時，會即時跟她們分析和檢討。盈盈又分享與嘉樂的育兒心得，就是一切順其自然，不過會向兩個小朋友灌輸，家庭是「一個團隊」的觀念，是需要大家一同付出努力。

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兩女就讀私立小學和幼稚園

據悉，Alyssa和Kassidy就讀私立學校蘇浙小學、幼稚園。學校內分小學主流班、國際班、幼稚園及幼兒園。主流班以普通話作為主要教學語言，而國際班則為幼稚園至小六學生提供英國制課程。小學主要推行活動教學，讓學生通過遊戲、實踐和活動，享受學習的樂趣。

雖然學校分為小學部和幼稚園，不過就讀蘇浙幼稚園的學生，未必一定可以升上蘇浙小學，須視乎每年學額而定。而每年都有不少家長為其小朋友報讀蘇浙小學，競爭可說是相當激烈。

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責任編輯：王明芳