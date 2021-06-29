【升中面試】一分鐘中文自我介紹 補習名師分享文靜型學生加分技巧

▲ 補習名師分享文靜型學生加分技巧。

要想入讀心儀的中學，除了學業成績要好，自行派位的升中面試部分也非常重要，目的是考核學生兩文三語（普通話、英語、粵語）的能力，面試官可能會要求學生以普通話或英語，進行一分鐘簡單自我介紹。

英文補習名師Spencer lam表示，由於自我介紹的時間有限，而面試官一天也要面見多名學生，學生應該把握時間吸引面試官的注意力加分，他將列出三篇中文自我介紹的範本，讓學生參考。

假如屬於文靜型的學生，介紹自己時可以遵照以下幾個重點。

1. 簡單介紹自己的名字及小學

大家好，我是XXX，我畢業於XXX小學。

2. 簡單介紹自己及家人

我家裡有爸爸媽媽，還有三個兄弟姐妹，而我則是三子/女。我十分喜愛我的家人。

3. 透過活動介紹自己及家人的關係

爸爸和媽媽一有時間，就會跟我們數人一齊出外遊玩，像是去野餐、遠足爬山之類的。即使爸爸媽媽工作忙碌，抽不出時間陪伴我們，在家裡也有兄弟姐妹的陪同，正因為有他們在，我永遠都不會感到孤單，我能放下一切擔憂去自由探索世上的不同事物，擁有一個靈活且具創造力的頭腦。

4. 強調自己的興趣及能力，例如語文能力較強。

我最大的興趣是在課餘時間看書，每當小息的鐘聲響起，大家總是能在圖書館找到我的身影。我很享受圖書館那種清幽靜謐的環境，淡淡的書香味彷彿能激活我的腦部，讓我的思考更加自由自在。 在圖書館這種大家都自律守序的感覺，尤其讓我喜歡。

運動型學生自我介紹中文範本：

學術型學生自我介紹中文範本：

責任編輯：鄺嫻