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【升中面試】一分鐘中文自我介紹 補習名師分享運動型學生加分技巧

中小學 12:40 2021/06/29

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熱門 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

補習名師分享運動型學生加分技巧。

要想入讀心儀的中學，除了學業成績要好，自行派位的升中面試部分也非常重要，目的是考核學生兩文三語（普通話、英語、粵語）的能力，面試官可能會要求學生以普通話或英語，進行一分鐘簡單自我介紹。

英文補習名師Spencer lam表示，由於自我介紹的時間有限，而面試官一天也要面見多名學生，學生應該把握時間吸引面試官的注意力加分，他將列出三篇中文自我介紹的範本，讓學生參考。

 假如屬於運動型的學生，介紹自己時可以遵照以下幾個重點。

1. 簡單介紹自己

   大家好，我是XXX，我畢業於XXX小學。

2.  簡單介紹家庭背景

我家裡有爸爸媽媽，是一個三人家庭，雖然人不多但生活很充實很快樂。

3.  重點介紹自己在運動方面的強項

 我是學校裡籃球隊隊長，除了籃球之外我也對其他很多種不同運動有興趣和經驗，例如足球、欖球、體操等。我選擇了加入學校籃球隊，因為這項運動能強化我的體能和培養我的團隊合作精神。

因為籃球是一個團隊運動，在追求贏球的路上，我必須要學習如何與夥伴們合作，培養彼此之間的默契，而我作為隊長，這種責任更是重大。帶領團隊是我的工作，當隊員之間出現糾紛，我要以隊長的身份出面調解，從中慢慢地學習到領袖精神。

4. 分享自己的難忘經歷，

我記得一次校際比賽途中，有個隊友因為比數落後開始責怪另一個隊友，他們兩人就在比賽場上開始吵架。我身為隊長，當然責無旁貸，在比賽暫停後跟他們兩人進行和解，之後繼續完成比賽。雖然我們最後還是輸掉球賽了，可是我們有盡力把比分拉近，而且那兩個隊友也和好如初了。

文靜型學生自我介紹中文範本：文靜型學生加分技巧

學術型學生自我介紹中文範本：運動型學生加分技巧

責任編輯：鄺嫻

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