【升中面試】一分鐘中文自我介紹 補習名師分享學術型學生加分技巧

▲ 補習名師分享學術型學生加分技巧。

要想入讀心儀的中學，除了學業成績要好，自行派位的升中面試部分也非常重要，目的是考核學生兩文三語（普通話、英語、粵語）的能力，面試官可能會要求學生以普通話或英語，進行一分鐘簡單自我介紹。

英文補習名師Spencer lam表示，由於自我介紹的時間有限，而面試官一天也要面見多名學生，學生應該把握時間吸引面試官的注意力加分，他將列出三篇中文自我介紹的範本，讓學生參考。

假如屬於學術型的學生，介紹自己時可以遵照以下幾個重點。

1. 簡單介紹自己

大家好，我是XXX，我畢業於XXX小學。

2. 用1至2句介紹家庭背景

我家裡有爸爸媽媽還有一個姐姐。姐姐一路以來的成績都很不錯，所以我也以她為榜樣在努力。

3. 突出自己的強項，如時間管理方面

學業上，我總是能在學校各種大小測考中考取前三名的成績，我認為這是因為爸爸媽媽一直及時解答我課業上的疑難，還有平時有規律的溫習時間管理的緣故。

此外，我還有參加林林總總的課外活動，包括有鋼琴班、爵士鼓班、小提琴班、舞蹈班等。從小便大量接觸音樂的背景令我對音樂產生出了濃厚的熱情及熟悉感。

每當我快要被學業壓垮的時候，回到熟悉的樂器面前總是能讓我靜下心來。看到別人享受我彈奏的音樂，更是令我心情愉悅，令我覺得和聽眾的心境連接到了一起，想繼續演奏更多音樂。

4. 分享自己的挫折

我記得最初學習鋼琴時，我並不是十分喜歡。但是聽過了一些經典樂曲如柴可夫斯基的《第一鋼琴協奏曲》之後，我被其中的旋律打動了，希望自己在不斷練習後也能彈出這麼好聽的樂曲。