【直私學費】家長升中選校必讀　九龍區26間直私中學學費一覽

▲ 直資及私立中學學費一覽。（經濟日報資料圖片）

不少直資和私立中學都在8月起陸續接受下學年學位申請，家長要開始為孩子打點升中安排。受疫情和移民退學潮影響，部分學校都向教育局申請調整學費，連同小學，其中至少27間直資學校擬於新學年加學費，但亦有最少47間直資校會凍結學費。

以下為九龍區直資和私立中學的學費參考：

直資中學

拔萃男書院

創校152年的拔萃男書院，是傳統直資男校，在公開試及學屆體藝成績相當出眾，學校提供本地DSE課程及國際文憑試課程（IB），幾乎每年都有狀元誕生。校內設有80多個學會、校隊、學生組織和興趣小組，均獲大量獎項。學費方面，男拔向教育局申請中小學課程均擬加2.4%，IB課程學費擬加15%。根據學校網頁，2021/22學年中一至中六學費，每年為$51,200，而IB課程每年的學費為$117,300，以上調整學費需待教育局審批。

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聖瑪加利男女英文中小學

位於深水埗區、1965年創校、屬天主教的直資一條龍學校聖瑪加利男女英文中小學，強調糅合國際與本地學校的特色，學校約20%的學生為非華裔，當中有來自東南亞、美國、加拿大、德國、英國和日本等十多個國家。除了提供DSE課程，學生亦可選修英國普通教育文憑試高級程度課程（GCE A-level），方便日後赴海外升學。學校全年學費為中一$46,770、中二$44,800、中三$44,580、中四$44,070，而中五及中六皆是$43,330。

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拔萃女書院

位於油尖旺區的直資傳統名校拔萃女書院於1860年開始辦學，是香港歷史最悠久的學校之一，歷年來培育大批女精英。中一開設5班，扣除從小學部直升的學生，每年對外招生的名額只有約60個。女拔學生在公開試的成績優異，過往曾出產11名DSE狀元，去年更罕有地誕生2名「文科狀元」。據學校網頁，該校2020/21年度中一至中六學費為均為$38,000，2021/22學年亦擬凍結學費。

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基督教崇真中學

基督教崇真中學是一所位於深水埗區的直資男女校，由2004年創校以來一直著重品德教育，透過提供不同特色課程及支援培育學生。該校推行小班教學，每班平均人數只有27人。另外設有高中國際高級考試課程（IAL），助學生升讀英國、歐洲、加拿大及澳洲等地的大學。該校2020/21學年全年學費為$37,300。

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協恩中學

傳統直資女子名校協恩中學創校於1936年，位於九龍城區，據學校網頁介紹，學校以基督信仰為本，推行全人教育，注重學生德、智、體、群、美、靈六育的發展，並積極培養學生關愛社群的精神及中英兼擅的語文能力，也鼓勵學生珍惜天賦及發展潛能。協恩2020/21學年全年學費，中一至中三為$35,955，中四至中六為$34,980。

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德望中學

德望學校是香港傳統直資女名校之一，位於九龍扎山道，幼稚園部、小學部及中學部在同一校舍。學生在學業和課外活動方面皆表現出色。德望中學在2013年及2018年均出過一名7科5**狀元，其中2013年的女狀元徐茵琪，在數學課延伸部分考獲5**，成為當年2名「超級狀元」之一。德望中學2020/21學年學費，中一至中三為$35,000；中四至中六為$45,000，2021/22學年將會凍結學費。

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英華書院

位於深水埗區的英華書院，創校於1818年，書院在2007年落實「一條龍」辦學模式，龍校為英華小學。學生在學業成績和體藝方面表現出色，加上學費親民，一直深受家長歡迎，並被喻為「平民直資」。知名校友包括前財政司司長梁錦松、現任終審法院首席法官張舉能、著名歌手許冠傑、劍擊運動員張家朗等。英華書院2020/21學年學費為$22,288。

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保良局顏寶鈴書院

直資中學保良局顏寶鈴書院，初中課程以傳統、貼近DSE學制為主，而欲選擇IB課程的學生，校方會於中四時，先提供一年IGCSE銜接課程，讓他們過渡至中五、轉入兩年制IB-DP國際文憑大學預科課程（International Baccalaureate Diploma Programme）。學費方面，2020/21學年學費，中一至中六均為$34,700，若在高中選修IB課程，學費則為$95,000。

香港管理專業協會李國寶中學

香港管理專業協會李國寶中學是位於油尖旺區的直資男女校，以英文為主要教學語言。學校著重培育學生的才能、發掘其潛能。師資方面，有超過15%教師是從外地招聘回港，亦接納非華裔學生入讀，營造一個多元文化、多語系的學習環境。李國寶中學2020/21學年學費，中一至中二為$34,490；中三至中五為$34,160；中六為$35,860。而2021/22學年學費有所調整，中一至中三為$34,490；中四至中六$34,160。

香港兆基創意書院

創校於2006年的香港兆基創意書院，是香港首間提供全面創意教育課程的直資中學，原本只提供高中課程，助學生發展創意藝術，中六學生以DSE及「創意藝術文憑課程」（DCA）兩大學習模式分流。書院將於2021/22學年開辦中一，其後3年陸續開設中一至中三級別，初中課程包括基礎學術知識、日常生活與實踐及創意藝術基本功。兆基創意書院的學費，現時高中課程，每年學費為$27,600；若於2021/22學年入讀初中的學生，中一至中六為每年$33,000。

私立中學

保良局蔡繼有學校

保良局蔡繼有學校是中小學一條龍私立學校，提供1至12年級的雙語教育，近年誕生多名IB狀元，其中2018年有2名學生在IB考試中取得45分滿分，深受家長歡迎。蔡繼有學校首5年是小學課程，6年級開始是中學課程，3年初中採用校本課程，高中則提供兩年國際普通中學教育教育文憑課程（IGCSE）及兩年國際文憑預科課程（IBDP）。學費方面，2020/21學年學費，Year 6-8為$111,276；Year9-10為$120,219；Year 11-12為$125,972。

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其他直資及私立中學學費如下：

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責任編輯：林愛娜