【凶宅清潔師】洪永城首任監製拍靈異劇　C君怕鬼半夜放工要老婆接

▲ 洪永城（Tony）、C君、傅嘉莉、Ben Sir等今日出席新劇《凶宅清潔師》拜神。

洪永城（Tony）、C君、傅嘉莉、Ben Sir等今日出席新劇《凶宅清潔師》拜神儀式， Tony身兼監製，C君更是監製兼編審，Tony坦言首次做監製大感壓力。

洪永城指原來要兼顧很多事情，幸有C君互相扶持，公司也給多信心。

▲ 二人首任監製和編審。

至於C君卻一直很怕靈異題材，但今次任編劇看大量材料，笑言不敢獨自駕車及乘電梯，有時凌晨收工，亦要老婆去接，並指太太黃天頤喜歡看鬼片，故可向她取經，如果她感到驚，即自己度的東西有效果。

Tony和C君又指，慶幸劇集拍攝至今沒有怪事發生。