【凶宅清潔師】洪永城首任監製拍靈異劇 C君怕鬼半夜放工要老婆接 娛樂 18:01 2021/06/21 分享： 熱門 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 洪永城（Tony）、C君、傅嘉莉、Ben Sir等今日出席新劇《凶宅清潔師》拜神。 洪永城（Tony）、C君、傅嘉莉、Ben Sir等今日出席新劇《凶宅清潔師》拜神儀式， Tony身兼監製，C君更是監製兼編審，Tony坦言首次做監製大感壓力。 洪永城指原來要兼顧很多事情，幸有C君互相扶持，公司也給多信心。 ▲ 二人首任監製和編審。 至於C君卻一直很怕靈異題材，但今次任編劇看大量材料，笑言不敢獨自駕車及乘電梯，有時凌晨收工，亦要老婆去接，並指太太黃天頤喜歡看鬼片，故可向她取經，如果她感到驚，即自己度的東西有效果。 Tony和C君又指，慶幸劇集拍攝至今沒有怪事發生。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【洪永城結婚】黃翠如撰長文寫洪永城被轟綠茶婊 蕭正楠4字回應霸氣護妻 14:04 2021/06/12 【洪永城結婚】黃翠如撰長文寫洪永城被轟綠茶婊 蕭正楠4字回應霸氣護妻 【天作之合】公開洪永城廁所求婚經過 準新娘梁諾妍：好笑又感動 14:05 2021/06/11 【天作之合】公開洪永城廁所求婚經過 準新娘梁諾妍：好笑又感動 【好聲好戲】汪明荃再為TVB藝員發聲 阿姐進諫要敢於新嘗試：觀眾看得很悶 12:15 2021/05/27 【好聲好戲】汪明荃再為TVB藝員發聲 阿姐進諫要敢於新嘗試：觀眾看得很悶 你可能感興趣 【洪永城結婚】黃翠如撰長文寫洪永城被轟綠茶婊 蕭正楠4字回應霸氣護妻 14:04 2021/06/12 【洪永城結婚】黃翠如撰長文寫洪永城被轟綠茶婊 蕭正楠4字回應霸氣護妻 【天作之合】公開洪永城廁所求婚經過 準新娘梁諾妍：好笑又感動 14:05 2021/06/11 【天作之合】公開洪永城廁所求婚經過 準新娘梁諾妍：好笑又感動 【好聲好戲】汪明荃再為TVB藝員發聲 阿姐進諫要敢於新嘗試：觀眾看得很悶 12:15 2021/05/27 【好聲好戲】汪明荃再為TVB藝員發聲 阿姐進諫要敢於新嘗試：觀眾看得很悶 洪永城 C君 傅嘉莉 黃天頤 Ben Sir 電視劇