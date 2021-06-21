【全民造星IV】林二汶婉拒花姐邀請　不當《全民IV》導師：難以超越上一次嘅自己

▲ 《全民造星III》

ViuTV《全民造星IV》在今日（6月21日）起接受招募，今次只招收女性，黃慧君（花姐）發掘有潛質女新人組「女版MIRROR」。

在去年《全民造星III》任導師的林二汶獲花姐邀請任《全民造星IV》，不過二汶在昨天（6月20日）在個人社交平台發文表示已請辭做導師工作。

她解釋道：「上台容易落台難。我想像，如果我再次做導師，我都難以超越上一次嘅自己。既然唔能過做得更好，何不讓更多有才之士去做？經過深思熟慮後，我先下呢個決定。」

選擇在昨天父親節公布此事，二汶表示：「《全民造星》個節目，俾咗『二汶爸爸』呢個稱號我。到今日，依然有人叫我二汶爸爸。呢個節目，真係帶俾我好多好多嘢，我衷心好感激花姐同ViuTV俾左呢個機會我。花姐成日叫我唔好多謝佢，其實我最多謝嘅係佢。」

她續稱：「亦都係因為做導師，我覺得有好多才華同天賦，都係從小培養的。呢個機會，俾我好大嘅啟發。於是，我將會籌備一間音樂教室，希望將音樂從教育伸延落去。選址同師資已經確定，希望不久將來可以同大家分享呢份喜悅。」