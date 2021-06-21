【直私學費】家長升中選校必讀　港島區12間直私中學學費一覽

▲ 港島區直私中學學費一覽。（經濟日報資料圖片）

不少直資和私立中學都在8月起陸續接受下學年學位申請，家長要開始為孩子打點升中安排。受疫情和移民退學潮影響，部分學校都向教育局申請調整學費，連同小學，其中至少27間直資學校擬於新學年加學費，但亦有最少47間直資校會凍結學費。

以下為港島區直資和私立中學的學費參考：

直資中學

聖保羅男女中學

位於中西區的傳統直資名校聖保羅男女中學，創立於1915年，過往9屆DSE共誕生15名狀元，數量冠絕全港，可謂「狀元搖籃」。聖保羅男女中學為「一條龍」學校，就讀聖保羅男女中學附屬小學的小六學生，只要學業及品德達到一定水平，便可升讀中學。該校開設香港中學文憑（DSE）及國際文憑（IB）雙軌課程。校方於2021/22學年凍結學費，中一至中六為$64,500，國際文憑課程（IB）學費為$96,500。

更多詳情：按此連結

聖保祿學校

位於灣仔區的聖保祿學校，是傳統直資女校，創校至今167年，多年來人才輩出。學校以英文為主要教學語言，學生在公開試成績出眾，2020年學生入大學率高達95%。除了新高中課程外，學校亦提供國際普通中學教育文憑、英國普通教育文憑（高補及高級程度），以及英國商業及科技教育委會員課程。近年校方更引入英國國家文憑課程（BTEC）創意媒體科，讓學生發展多元才能。學校中一至中三學費為$25,000；中四至中六為$27,500。

更多詳情：按此連結

聖士提反書院

位於赤柱的聖士提反書院在1903年創校，提供DSE及IB雙軌課程，多年來誕生不少公開試狀元。校舍面積達15萬平方米，佔地約40公頃，多座校舍更被列為歷史建築，並設有宿舍，屬香港少有的寄宿學校。學校規定中一、中三及中五學生必須寄宿，以訓練學生獨立，加強社交協作和自理能力等。聖士提反書院2020/21學年學費為$72,000，國際IB課程（中五至中六）學費則為$105,500。

更多詳情：按此連結

港大同學會書院

位於南區的直資中學港大同學會書院於2006年創校，與位於東區的港大同學會小學結龍，提供12年中小學連貫課程。港大同學會書院學生在公開試成績出眾，2015年，該校首次在DSE誕生一男一女7科5**狀元，去年亦出產了一男一女6科5**榜眼，成為近年備受矚目的直資「新星」。2020/21學年，中一至中六學費由$39,326至$44,944不等。

更多詳情：按此連結

聖保羅書院

聖保羅書院是中西區的直資男校，創校170年，以英文為主要教學語言。校方重視全人教育，培育學生追求卓越的學業成就。學校設立體驗式學習周，全體中一至中四學生能跳出課室，自由參加共60多項活動，包括生活體驗、文化藝術、康樂體育及創科活動等。2020/21學年學費，中一至中六均為$40,400。

其他直資中學學費如下：

私立中學

滬江維多利亞學校

位於香港仔深灣道的滬江維多利亞學校為「一條龍」學校，提供國際文憑小學項目（PYP）、中學項目（MYP）及預科項目（DP）3項國際文憑（IB）課程，著重培養學生語言能力、批判思考及國際思維。學生於公開試成績優異，去年學校誕生1名IB狀元及3名榜眼，亦有兩名學生憑領導才能及學業成績，獲選為2020年香港島十大傑出學生。據學校網頁顯示，2120/22年度學費為每年$158,900至$162,600；預科學費為$201,420。

更多詳情：按此連結

弘立書院

弘立書院位於數碼港，提供IB課程，去年誕生5名考獲44或43分的「榜眼」或「探花」，另有19名學生考取40分或以上佳績，整體學生平均分為37.2分。校方指畢業生收到來自全球超過150所大學和學院的錄取通知書，包括哈佛大學、賓夕凡尼亞大學、劍橋大學、香港大學等。弘立書院是全港最貴私校，2020-21學年中學部學費六至十年級為$229,950，十一及十二年級則是$249,970。

TOPick「親子最營食譜大賽」，立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，按此參加

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：林愛娜、駱秀玲