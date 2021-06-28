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【靚太安樂窩】凍飲迷港爸淘性價比高壓縮式製冰機　大讚好用:煮麵過冷河唔使慳住啲冰用

休閒消費 17:24 2021/06/28

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愛港凍飲港爸分享購買製冰機後，比起用雪櫃冰格製冰更省時間。

炎炎夏日，喝杯冷飲的確可迅速降溫。如家中有部製冰機，想添加冰塊時就更方便。有凍飲迷港爸在Facebook群組「淘寶開心Share」分享購買製冰機後的喜悅，更表示日後煮麵過冷時不用再經歷漫長的製冰時間。

該名港爸接受TOPick訪問表示自己很喜歡喝凍飲，一直想購買製冰機來解決用冰格製冰的煩惱。

我自己好鍾意飲凍飲，喺屋企平時飲威士忌或者其他野都會加冰，用冰格幾排幾排放入雪櫃晚晚雪實在好耐好麻煩，所以想買製冰機好耐。

點擊大圖了解詳情：

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  • 冰塊薄厚可自行調整。(圖片由受訪者提供) 港爸表示使用至今兩個月，每星期會開機三次，整冰粒比以往更方便。

港爸又表示自己淘寶經驗豐富，下單前做足準備功夫，加上在香港的電器鋪購買一部製冰機需花費約$3000港元，最後決定在淘寶購入。

我自己有十幾年淘寶年資，對呢啲產品都有信心，又做咗好多資料搜集。香港拿埋都二三千蚊一部，響淘寶睇咗個零月，見到呢部膽粗粗試下。

港爸指他購入的是壓縮製冰機，連運費約924港元，大概3天到貨。另外，製冰速度比風冷製冰機快，冰塊大小可自行調教，性價比高。

風冷製冰機平D但製冰好耐，壓縮製冰機就七百蚊人民幣但16分鐘做好一排24粒嘅冰塊，大細可調教。呢部尺寸同產品描述係一樣，完全fit到屋企個位。

TOPick到淘寶網了解，發現製冰機售價為999元(約1199港元)，並以智能溫控、快速出冰和冰塊薄厚可自行調整作賣點，更有多種進水方式和預約製冰時間，的確十分便利。

自認是淘寶達人、有家居好物推薦大家，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

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責任編輯：張懿慧

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